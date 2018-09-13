O hastanede onlarca personel acil servise kaldırıldı!

Hastane koordinatörlüğü, sorunun su kaynaklı olabileceğini duyurdu.

Ankara'da bulunan Güven Hastanesi'nde, son üç gün içinde çok sayıda hastane çalışanı, bulantı, kusma ve yüksek ateş şikayetiyle acil servise başvurdu.

Yalnızca dün başvuran hastane çalışanı sayısının 24 olduğu belirtilirken, devam eden saatlerde sayının 45'e ulaştığı iddia ediliyor.

Çalışanlara hastane koordinatörlüğü tarafından iletilen mesajda, durumun "su" kaynaklı olabileceği öne sürüldü.

Mesajda; "Arkadaşlar günaydın, yaşadığımız yoğun gastroenterit probleminin su kaynaklı olduğu düşünülüyor bugün sebil olan bölümlerde sebiller kullanım dışı bırakılacak, arıtmalar aynı şekilde kullanım dışı olacak, farklı alanlardan su örnekleri alınarak analize gönderilecek. Arıtma ve sebillerden su kullanılmaması ve arkadaşların bu konuda uyarılması konusunda desteğinizi rica ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan sorunun yemek kaynaklı olup olmadığının öğrenilmesi için yapılan testlerde, bakteri üremesi olmadığı ortaya çıktı.

Birkaç gün önce aynı şikayetleri yaşayan üç refakatçi olduğu belirtilirken, gastroenterite yol açan sorunun yatan hastalar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Gastroenterit, bakteri, virüs veya başka organizmaların neden olduğu, kusma ve ishalle seyreden yaygın bir bağırsak enfeksiyonu olarak tanımlanıyor.