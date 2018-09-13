İkinci el forklift nereden satın alınır?

Farklı taşıma kapasitelerine sahip olan forklift modellerinin fiyatlarıysa, forklift kullanmayı düşünen firmalar açısından en önemli sorun olabilir. Bu sorunu aşma yöntemlerinden bir tanesi forklift kiralama yöntemiyken, araçları uzun süre ve sürekli kullanan firmalar açısından en mantıklı çözüm, ikinci el forklift satın almak olabiliyor.



Düşük kapasiteli ve genellikle kapalı alanlarda kullanılan forklift modellerinin fiyatları 10 bin TL gibi rakamlardan başlarken, yüksek taşıma kapasitesine sahip olan (genellikle benzin ya da dizel motorlu) forklift modellerinin fiyatları 2-3 yüz bin liraya kadar çıkabiliyor. Kiralama yönteminde bu forkliftleri aylık kiralama bedeli satış fiyatının %3-5’i kadar oluyor. İkinci el forklift almayı tercih eden firmalar ise, forkliftin durumuna bağlı olarak aracın sıfır fiyatının yarısına hatta biraz daha aşağısına inebilen fiyatlarla ikinci el forklift alabiliyorlar.



İkinci El Forklift Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler



İkinci el forklift almayı tercih eden kişilerin, aracın işlerini görmelerini sağlayacak kapasiteyle çalışıp-çalışmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Daha iyi durumda bulunan forkliftlerin ikinci el fiyatları biraz daha yüksek olabilir ama işinizi aksatan arızalar çıkartan ya da servis/bakım maliyetlerini yükselten bir araç almaktansa, satın alma aşamasında biraz daha fazla maliyete katlanmayı tercih

etmek akıllıca olacaktır.



İkinci el forklift alırken aracı satış uzmanlarınıza kontrol ettirmeniz, kullanım amacınıza ve kullanılacağı alana uygun özellikleri olan forklift modelini seçtiğinizi doğrulamanız yerinde olur.



Araçta parça değişikliği yapılıp-yapılmadığını öğrenmeli, servis raporlarını ve elbette kullanım kılavuzunu almalısınız.



Test sürüşü (motor kontrolü), asansör kontrolü, çatalların kontrolü, aracın ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ve sorun çıkarmadan çalışmaya devam edeceğini kanıtlayabilecek olan ya da çıkacak sorunları gösterecek olan kontrollerdir.



Direksiyon, akü, frenler, aydınlatma, lastikler ve kaporta da ikinci el forklift alımında kontrol edilmesi gereken parçalardır. Bu kontrolleri tamamladıktan sonra aracı asıl kullanım alanında yani size ait olan çalışma alanında test etmeniz önerilir. Bu kontroller ve asıl çalışma alanında yapılan test, forkliftin ihtiyaçlarınıza cevap verip veremeyeceğini gösterecektir.



İkinci El Forklift Kimden Alınmalı?



Forklift almanın ve tabi ki ikinci el forklift almanın en mantıklı yolu, aracı bir firma yerine üretici ya da distribütör firma konumunda bulunan bir şirketten alım yapmak olacaktır.



Alfa Forklift ve Depo Ekipmanları (üretici firma) markasının distribütörü olan ve makine parkında dünyanın önemli üretici firmalarına ait forklift markalarını bulunduran TEKMAK İstif Makinaları San.Tic.A.Ş ve kendilerine ait olan tekmakistif.com web sitesi, ikinci el forklift almak ya da forklift kiralamak isteyenler açısından doğru adres olacaktır.

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