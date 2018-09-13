Normal betonda dmax çapı (agrega çapı) 22 mm iken, brüt betonda dmax çapı (agrega çapı) 12 mm civarında bulunmaktadır. Çimento ile birlikte kullanılan malzemelerin ölçülerindeki bu farklılık, brüt betonların görsel olarak daha iyi algılanmasını sağlayan ve daha pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlayan bir beton türü haline gelmesini sağlamaktadır.

Brüt beton modelleri ve uygulamaları, yaşam alanlarınızı bambaşka hale getirmenizi sağlayabilen sanatsal tasarımlara izin veren modeller ve uygulamalardır.



Beton panel uygulamalarında tercih edilen brüt beton, estetik kaygılara önem verilen yapıların inşaatında ya da düzenlenmesinde brüt beton paneller olarak kullanılmakta ve malzemenin kalitesinden ödün verilmeden daha güzel bir görünüm elde edilmesine yardımcı olmaktadır.



Brüt Beton Nerelerde Kullanılır?



Daha iyi bir görünüm elde edilmesini sağlayan dayanıklı ve oldukça hafif brüt beton uygulamaları, brüt beton panel gibi malzemeler, iç mekânların yanı sıra tavanlarda ve duvarlarda kullanılabilen yapı malzemeleridir.



Dış hava koşullarına da dayanıklı olan brüt beton uygulamaları, suya ve neme dayanıklı malzemelerin kullanılması gereken dış mekânlarda da tercih edilebilen yapı malzemeleridir. İç mekânlarda veya dış mekânlarda kullanılabilen bu malzemeler, yeni projelerin yanı sıra tadilat uygulamalarında tercih edilebilen yapı malzemeleri arasında yer almaktadırlar.



Brüt beton modelleri, dış mekânlarda da kullanılabilen dayanıklı yapı malzemeleridir.



Brüt beton paneller gibi malzemeler, kullanım kolaylıklarının yanı sıra sanatsal tasarımlara izin veren malzemeler olmaları ve estetik kaygıları ön plana alan projelere kolaylıkla uyum sağlamaları sayesinde tercih edilen yapı malzemeleridir. Sahip oldukları özellikler sayesinde iç mekânlarda ve dış mekânlarda kullanılabilmeleri de tercih sebebi olmalarını sağlamaktadır.



Brüt Beton Uygulamaları



Çimento esaslı olması sayesinde çok dayanıklı ürünler olan brüt betondan yapılan yapı malzemeleri, organik doğal bir ürün olması sayesinde de çokça tercih edilen yapı malzemeleri olarak görünmektedirler.



Brüt beton paneller gibi yapı malzemeleri, diğer panellere göre daha dayanıklı ve diğer beton panellere göre daha pürüzsüz, daha iyi görünüş sergileyen malzemelerdir. Söz konusu olan brüt beton paneller belli ebatlarda üretildikleri ve uygulamanın yapıldığı alanda sadece monte edildikleri için, uygulama süresi ve işçilik maliyetleri gibi alanlarda önemli tasarruflar sağlayan malzemelerdir.



Farklı renklerde kullanılabilen brüt beton modelleri, iç veya dış mekânlarda en iyi tasarımların yapılmasına ve güzel sonuçlar alınmasına yardımcı olan malzemelerdir.



Brüt beton paneller, ihtiyaca ve projenin hazırlanma sürecinde yapılan hazırlıklara bağlı olarak farklı ebatlarda üretilebilen ya da farklı renklerde üretilebilen yapı malzemeleri olmaları nedeniyle tasarımcılara önemli bir esneklik payı sunabilen malzemelerdir.



Özel ebatlarda ve renklerde üretilebilen brüt beton paneller, uygulama sonrasında (ihtiyaca veya isteğe göre) boyanabilen malzemelerdir.

Yukarıda sayılan özelliklerinin tamamı değerlendirildiğinde alternatif yapı malzemelerine göre çok önemli avantajlar sağladığı görülen brüt beton yapı malzemeleri yani brüt beton paneller gibi malzemeler, uygulaması en kısa sürede yapılabilen, en uzun süre kullanılan (En dayanıklı), en ekonomik (maliyeti en düşük olan) yapı malzemeleri olarak gösterilebilirler.