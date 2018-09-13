Dün saat 13.30 sıralarında Bölge Trafik Amirliği önünde yapılan yol aramasında polisler, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, üzerlerinde sahte kimlik bulunan 9 Afgan ve 14 Pakistanlı kaçak göçmen yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan minibüs şoförü A.S. ile araçta bulunan V.Ö., sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sahte kimlik düzenledikleri kaçak göçmenleri ülkeye sokup, minibüs ile taşıyan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
13 Eylül 2018 22:13
İnsan kaçakçılarına tutuklama
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kaçak göçmenlere sahte kimlik düzenleyip, ülkeye soktuğu öne sürülen A.S. ve V.Ö., tutuklandı.
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