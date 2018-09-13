İzmir İl Sağlık Müdürü'nden şarbon açıklaması

İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, şarbon hastalığı ile ilgili bildirimlerin anlık olarak takibe alındığını belirterek, "İzmir'de bugün itibariyle şarbon tanısı almış bir kişi yok" dedi.

İzmir Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kamu Hastaneleri Birliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde İzmir Tabip Odası ve İzmir Aile Hekimleri Derneği'nin de katkılarıyla düzenlenen panelde şarbon hastalığı konuşuldu. İzmir Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Bediha Salnur, toplumu sıkıntıya sokan bulaşıcı hastalıklar konusunda doğru bilginin önemine dikkat çekti. Son günlerde şarbon hastalığıyla ilgili kendi ailesi de dahil olmak üzere toplum arasında bir korku yayıldığını ifade eden Salnur, "Sanki her tarafta şarbon hastalığı var ve insandan insana bulaşıyormuş gibi bir algı oluştu. Sosyal medya yanılsamalarıyla bir panik ortamının oluştuğunu gördük. Sağlık camiası olarak konunun derinliğine inmek istedik" dedi.

"Hiçbir vakada üreme tespit edilmedi"

İzmir'de Kurban Bayramından sonra bulaşıcı hastalıkların takibi için 'Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi' kurulduğunu ifade eden Dr. Salnur, şarbon hastalığı bildirimlerinin anlık olarak takibe alındığını kaydetti. 13.09.2018 tarihi itibariyle İzmir'de şarbon hastalığı tanısı konan hiçbir vaka bulunmadığının altını çizen Salnur, "Her gün bakanlığa konuyla ilgili bilgi veriyoruz. İlimizde ne karantinaya alınmış bir hayvan topluluğu var ne de şarbon tanısı almış bir kişi var. Panikle hastaneye başvuran tüm vakalar uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Ama şuan İzmir'de bugün itibariyle şarbon tanısı almış bir kişi yok. Biz doğru bilgileri etrafımıza verelim istiyoruz" dedi. Konu ile ilgili İl Tarım Orman Müdürlüğü ile görüşülerek herhangi bir hayvan şarbonu tespitinde müdürlüğe bildirim yapılmasının talep edildiğini söyleyen Salnur, şöyle konuştu:

"Bu süreçte, şarbon hastalığı şüphesiyle İlimizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran kişilerin hastanelerimiz mikrobiyoloji laboratuvarlarında mikroskobik incelemesi yapılmış, gerekli durumlarda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına kültür için örnekler gönderilmiştir. Mikroskobik incelemesi yapılan hiçbir vakada üreme tespit edilmemiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarına gönderilen örneklerde de negatif olarak sonuçlanmıştır."