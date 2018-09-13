13 Eylül 2018 19:56

D-100 İstanbul Uzunçayır'da otomobil yandı

D-100 İstanbul Uzunçayır'da otomobil yandı
D-100 Uzunçayır mevkiinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
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Yanan araç kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yandığı dakikalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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