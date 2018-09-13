Saatlerce işkence gördü: İlla ölelim mi?

Vücudu morluklarla dolu olan E.G., darp raporuyla birlikte polise başvurduğunu, ancak kayınpederinin ifade verip serbest kaldığını söyledi. Genç kadın yardım çağrısında bulunarak, "Öldükten sonra mı bize yardım edecekler? İlla ölelim mi? O adamın içeri girmesi için illa ölmem mi lazım?" dedi.

Sultangazi 'de ailesi tarafından erken evlendirilen, 12 yıllık evli, 2 çocuk annesi E.G. (28), kayınpederinden 12 yıldır şiddet gördüğü iddiasında bulundu. Son olarak, çocuklarının okul masraflarını karşılayacağı parayı vermek istemediği için kayınpederinin, kendisine 9 saat boyunca şiddet uyguladığını öne sürdü. Darp raporu alarak polise şikayette bulunduğunu, ancak kayınpederinin ifadesinin alındıktan sonra serbest kaldığını söyledi. Eşinin Antalya'da çalıştığını, son şiddet olayının ardından ailesinin yanına sığındığını belirten E.G., yetkililerden yardım istedi.

"SÜREKLİ ALKOL ALIYOR, KUMAR OYNUYOR"

Kayınpederinin alkol ve kumar bağımlılığı olduğunu söyleyen E.G., sabaha kadar darp edildiği geceyi anlatarak, "Tartıştık, para mevzusu yüzünden. Sürekli alkol alıyor, kumar oynuyor. Aşağı yukarı 12 senedir bu böyle. Kazandığımız parayı elimizden alıp alkole, kumara verdiği için bütün çocukları yanından gitti zaten. Sadece eşim ve ben kalmıştık. En son kafası iyice gitmeye başladı, değişmeye başladı.

Dün akşam da beni çok kötü dövdü, elimdeki parayı almak için. Vermek istemedim, çünkü okul başlıyor, çocuğumun masrafları var. Tartışmamızın sonucu bunlar oldu. Eşim Antalya'da inşaat işi yapıyor. Kapıları üstüme kilitleyip anahtarla beni sabaha kadar dövdü. Yumrukla yüzüme, ayaklarıma, kollarıma vurdu sürekli. O sırada en küçük oğlu vardı evde. O da korktuğu, odanın kapısı kilitli olduğu için müdahale edemedi. Sabah olunca da sızdı, biz kaçtık. Karakola gittik. Daha önce de çok kez şiddet uyguladı. Sabaha kadar, toplamda 9 saat boyunca şiddet gördüm. Bunu çok kez yaşadım. Eskiden korkuyordum, çekiniyordum. Silahı var çünkü. Silah da çekmişti bana. O gün kaynımın da orada olması bana cesaret verdi, kayınpederim uyuyunca evden kaçtık" dedi.

"DOKTOR BANA 'BEN BÖYLE BİR DARP GÖRMEDİM' DEDİ"

Maaşının kayınpederi tarafından elinden alındığı için ekonomik bağımsızlığının olmadığını ifade eden E.G., darp raporu aldığı doktorun bile darp izlerine şaşırdığını söyleyerek, "Benim bütün maaşımı o alır. Yani ben maaşımla kendime katkı sağlayamam. Hepsini o alır. Kendi ihtiyaçların için sana 100 TL veriyorsa, 500 TL kumara gider. Bir kızım, bir oğlum var. Biri 8, biri 5 yaşında. Okul masrafları için o parayı vermek istemedim. Eşim de şu an yolda, buraya geliyor. Eski şiddet olaylarında korkudan eşime bir şey söyleyemedim. Doktor bana hastanede 'Bu nasıl bir darptır? Ben kaç senelik doktorum, böyle bir darp ilk defa görüyorum, dedi. "

"İLLA ÖLELİM Mİ?"

Kayınpederinin, kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini, daha önce çocuklarına da şiddet uyguladığını ifade eden genç kadın, "12 senedir şiddet görüyorum. Gereken her şeyin yapılmasını istiyorum. Ben bugün şikayetçi olduğumda polis bana sadece ifadesinin alınacağını ve başka bir şey yapılamayacağını söyledi. Televizyonlarda görüyoruz, bütün kadınlar, gidip şikayetçi oluyorlar, ölüyorlar. Öldükten sonra mı bize yardım edecekler? İlla ölelim mi? O adamın içeri girmesi için illa ölmem mi lazım?" diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.