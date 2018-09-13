65 kişilik sınıflarda uyum süreci

Esenyurt’taki bir okulda 65-75 kişilik sınıf listeleri veliler tarafından tepkiye neden oldu.

Milli Gazete'de yer alan habere göre eğitim sisteminin yapboza döndüğü, eğitim kalitesinin tartışıldığı bugünlerde bir sorun daha su yüzüne çıktı. Sınıf mevcudunun eğitim kalitesindeki önemi açıkça ortadayken, 2018-2019 eğitim–öğretim yılının başladığı bugünlerde tıka basa doldurulan sınıflarda eğitimin nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor.

2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerinin uyum süreci eğitimiyle başladı. İlk, orta ve liselerde okuyan milyonlarca öğrenci için gelecek hafta başında ise ders zili çalacak. MEB tarafından birinci sınıf öğrencilerinin kayıt işlemleri adrese dayalı kayıt sistemi ile Temmuz ayı başında gerçekleştirilmişti. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da hizmet veren bir devlet okulundaki sınıf mevcutları velileri tedirgin etti. Okul kapısına asılan 65 ila 70 kişilik sınıf mevcudu listesini gören veliler tepki gösterdi.

'70 KİŞİYE ÇIKAN SINIF MEVCUDU İLE NİTELİKLİ EĞİTİM NASIL YAPILI?'

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden birisi olan Esenyurt’ta bulunan bir okulda çocuğunu birinci sınıfa yazdıran veliler, sınıf mevcudu listesi ile karşılaşınca büyük bir hüsrana uğradı. Okul kapısına asılan sınıf listesine göre okuldaki birinci sınıfların mevcudu 69 kişi olarak gösteriliyordu. Öğretmen ile birlikte 70 kişiye çıkan sınıf mevcudu ile sağlıklı, nitelikli ve kaliteli bir eğitimin nasıl yapılacağı ve öğretmenlerin eğitim hayatına yeni başlayan henüz 5-6 yaş aralığındaki çocuklar ile nasıl ilgileneceği merak ediliyor.

VELİLER TEPKİLİ

Çocuğu eğitim ve öğretim hayatına yeni başladığı için çok heyecanlı olan veliler, karşılaştıkları tabloya tepki gösterdi. Çocuğunun 70 kişi mevcudu olan bir sınıfta okumasına anlam veremeyen veli F.A., “2018 yılında böyle bir durumla karşılaşmamız çok üzücü. Bir öğretmen nasıl 69 öğrenciyle ilgilenebilir? Sınıfa tıka basa doldurulan çocuklarımız, nasıl sağlıklı, nitelikli ve iyi bir eğitim alabilir? Bu durum bizi çok endişelendiriyor” dedi.

'ÖĞRETMEN 1 DAKİKA BİLE ZAMAN AYIRAMIYOR'

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Halit Ulaş, sınıf mevcudunun 30 kişiden fazla olması durumunda öğretmen ve öğrenci açısından eğitimde yaşanacak olumsuzlukları dile getirdi. Ulaş, “40 dakikalık bir ders saatinin sadece 10 dakikası derse hazırlık ve öğrencinin dikkatini çekmeyle geçiyor. Öğretmen, kalan 30 dakikayı verimli olarak değerlendirse dahi, bir öğrenciye 1 dakika bile zaman ayıramıyor. Bir sınıfın 30 öğrenciden fazla olması eğitim öğretimi oldukça olumsuz etkileyecektir” diye konuştu.