Üçüncü havalimanında ilk gün 60 uçuş yapılacak

Vatan gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, işletmeci firma İGA başta olmak üzere tüm firmalar son güne tüm işleri yetiştirmek için son hazırlıklarını yapıyor. Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu dün taşınma programı ve açılış sürecine ilişkin planın detaylarını açıkladı.

7 BİN 500 YOLCU

31 Ekim’de resmen faaliyete geçecek havalimanından ilk uçak saat 14.00’daAnkara’ya hareket edecek. Aynı şekilde piste inecek ilk uçak da bundan 10 dakika sonra Ankara’dan gelen başka bir uçak olacak. İlk yurt dışı uçuşu KKTC’ye gerçekleştirilecek. 31 Ekim’deki açılışın ardından ilk gün havalimanında 60 uçuşun yapılacağını söyleyen Samsunlu, “İlk günümüzde toplamda 7 bin 500 yolcuya ev sahipliği yapacağız. 2’nci günden itibaren saatte 60 uçuşa ev sahipliği yapacağız. Aslında teknik olarak kapasitemiz saatte 90 uçuş ancak şimdilik bu seviyede çalışmayı uygun gördük” şeklinde konuştu.



İstanbul Yeni Havalimanı’nın adı ile ilgili tartışmalara ilişkin henüz net bir sonucun ortaya çıkmadığını belirten Samsunlu, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek. Paydaşlar kendi önerisini sunacak. Verilen karar doğrultusunda havalimanının ismi 29 Ekim’de açıklanacak” dedi.

PERSONELİN KABİLEYETİ ZORLANACAK

İnşaatının yüzde 95’i tamamlanan havalimanında ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) yani ‘İşletmeye Hazırlık ve Havalimanı Transferi’ uygulaması kapsamında 3 büyük sınav yapılacak. Havalimanının açılıştan sonra sorunsuz bir şekilde çalışması için ilk sınav 15 Eylül’de bin yolcu ve 750 personel ve 2 THY uçağı ile başlayacak. Bir gün sürecek simülasyonda İstanbul’un farklı noktalarından personel, öğrenci ve çeşitli meslek gruplarından bin yolcu havalimanına gelecek. Ekim’in ilk haftası 2’nci büyük sınav 3 bin yolcu ve 3 uçakla yapılacak. Son ve en önemli sınav da 11 Ekim günü gerçekleşecek. Daha önceki similasyon testlerinin sonuçlarına göre 5 bin yolcuya görevler verilecek. Her yolcu kendine verilen görev kapsamında problemler çıkararak bunu havalimanı personelinin çözmesini isteyecek. Personelin kabiliyeti son kez zorlanacak.