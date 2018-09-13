Boşnaklarla ilgili skandal '2 . Rasim Ozan' vakası

TDK'nın Boşnak açıklaması büyük tepki topladı. TDK, Boşnak kelimesinin birinci anlamını, "Kocasından kaçarak başkasıyla evlenen kadın" olarak tanımladı. Bu tanımın, "Türkiye Tükçesi Ağızları Sözlüğü"ne dayandırıldığı görüldü. Boşnak kelimesinin kamuoyunca bilinen manası ise ikinci tanımda yer aldı.

Boşnakların, TDK'nin sitesindeki "Boşnak tanımı" karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradıkları belirtildi. Sosyal medyada TDK'nin bu tanımına tepki gösterildi ve Boşnaklara saygısızlık yapıldığı ifade edildi.



TDK'nin "Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü"ne dayandırdığı bu tanımın, Türkiye'de "nerede, hangi ağız" tarafından kullanıldığı bilinmezken, söz konusu ifadelerin "Boşnak tanımından" kaldırılması talep edildi.

'İKİNCİ RASİM OZAN VAKASI' YORUMU

Sosyal medyada TDK'nin "Boşnak tanımı" için, "ikinci Rasim Ozan vakasıdır" ifadelerinde bulunuldu.

Rasim Ozan Kütahyalı, Gökçekler'in sahibi olduğu Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, “Kusturmalı Boşnak saksosu” ifadesini kullanmıştı. Boşnaklar Kütahyalı'ya büyük tepki göstermişti. Kütahyalı, bu ifadelerinden sonra kovulmuştu.