Dün akşam düzenlenen operasyon ile ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez Aşağıköy kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 1'i erkek, 2'si kadın 3 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtilerek, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
13 Eylül 2018 10:50
Bingöl'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Bingöl merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 2'si kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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