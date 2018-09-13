Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında cemaatle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana'daki FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin özel okul ve dershane öğretmenleri, öğrenciler ile özel sektör çalışanı olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.