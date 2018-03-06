MEB kendine ‘geçer’ not vermedi

MEB, FATİH projesi ile ilgili çalışmalara ve imam hatiplerdeki kitap okuma oranlarına “iyileştirilmeli” notu verirken, ücretli öğretmen sayısında hedefin üstüne çıkılmasını ‘makul’ buldu

Burcu Cansu - Birgün - MEB, 2017 Faaliyet Raporu’nda kendi belirlediği stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetlerde tam başarıya ulaşamadığını kabul etti. MEB, hedeflerinin yılsonu performanslarının çoğunluğuna “iyileştirilmeli” ya da “makul” notu verdi.

FATİH projesi yine tutmadı

FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İlerletme Hareketi) Projesi kapsamında Bakanlık yine başarısız oldu. Bakanlık, Fatih Projesi kapsamındaki, öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan toplam tablet bilgisayar sayısına, okullara kurulan etkileşimli tahta sayısına, eğitime alınan öğretmen sayısına, sistem güvenliği için yazılım ve donanım teminine “iyileştirilmeli” notu verdi.

Okullardan internet altyapısı, tablet veya etkileşimli tahta kurulumu tamamlananların oranında hedef yüzde 74 iken, gerçekleşme oranı 0’da kaldı. İnternet alt yapısı yenilemede hedef sayı 202 bin okul iken bunun sadece 39 bininde tamamlanabildi. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlere dağıtılan toplam tablet sayısı ile okullara kurulan etkileşimli tahta sayısı da 0 ile sınıfta kaldı. Bakanlık tutmayan hedefleri için “iyileştirilmeli” notu verdi.

Uluslararası projelere katılım yok

Katılım sağlanan etkinlik sayısında kendisini “başarılı” bulan MEB, uluslararası hareketlilik projeleri kapsamında da hedefi tutturamadı. Uluslararası hareketlilik projelerine katılan öğretmen sayısında hedef 11 bin iken 3 bin 115 oldu. 16 bin öğrencinin hedeflendiği katılımda sayı 7 bin 498 olarak gerçekleşti.

İmam hatiplerde kitap okunmuyor

Bakanlık, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenci başına okunan kitap sayısında da hedefi tutturamayarak “iyileştirilmeli” notu verdi. Kitap okuma oranlarının artmasına yönelik Bakanlığın gerekli çalışmaları yaptığı belirtilerek, çalışmaların sisteme yansıtılmasıyla ilgili bir sıkıntı olduğu ileri sürüldü. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce z-kütüphane projesi bütçesinin artırılması durumunda belirlenen hedefe yakınlaşmanın mümkün olabileceği önerildi.

İmam hatipliler disiplinde

İmam hatip ortaokullarında disiplin cezası uygulanan öğrenciden hedef 0,13 iken, bu oran 0,76 olarak gerçekleşti. Anadolu imam hatip liselerinde 1,07 olan disiplin cezası uygulanan öğrenci oranı 2,99 olarak gerçekleşti. Bakan bu hedeflerine de “iyileştirilmeli” notu verdi.

Güvencesiz öğretmen sayısı ‘makul’

MEB, güvencesizlik nedeniyle tartışma konusu olan ücretli öğretmenlerin sayısının fazlalığını, öğrenci devamsızlığını, okullardaki onur belgesi oranlarını, öğretmen ve öğrencilerden gelen patent başvurusunu, okullarda yüzde 38 oranında kalan kütüphane sayısında da hedefe ulaşamayarak, değerlendirmesini “makul” olarak açıkladı. İlkokulda 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranında hedef 4,5 gün iken, devamsızlık 6,21 oldu. Genel öğrenimde de hedef 25 gün iken, 29,36 gün devamsızlık yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretimde sınıf tekrarı oranı 7 olan Bakanlık, 10,08 olan oranı da “makul” buldu. Anadolu imam hatip liselerinde sınıf tekrar oranında hedef 9,13 iken 8,11 olan oran ise “başarılı” bulundu.

Bakanlığın, ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranında hedefi 6,50 iken 8,62 olan gerçekleşme oranını “makul” karşıladı.