Nihat Doğan'a yeni suçlama: Şikayeti çektirmek için...

Türkücü Nihat Doğan, 11 ve 16 yaşlarındaki iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasıyla babanın şikayeti üzerine karakola giderek ifade vermişti.

Türkücü, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı. Çocukların anne-babası da karakola giderek şikayetlerinden vazgeçmişti.

Nihat Doğan hakkındaki ilk haberi yapan Kanal D'nin bugünkü yayınında farklı bir iddia ortaya atıldı.

Haberde, Doğan'ın ailenin evini gece saatlerinde ziyaret ettiği, şikayetin de bundan sonra geri çekildiği belirtildi.

Öte yandan sunucu Buket Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın dosyaya müdahil olması nedeniyle bunun bir kamu davasına dönüştüğünü, şikayet çekilse bile soruşturmanın süreceğini dile getirdi.