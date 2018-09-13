Uğur Dündar: 6 ay doldu, komisyondan 'tık' yok

Uğur Dündar, çocuk istismarına hakkında kurulan komisyonun henüz hiçbir girişimimde bulunmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, iktidarın çocuklara yönelik cinsel saldırıları önlemek amacıyla 6 bakandan oluşan komisyon oluşturup taciz ve tecavüz olaylarını tüm yönleriyle inceledikten sonra bir yasa taslağı hazırlayıp Meclis gündemine sunacağı yönündeki açıklamaları hatırlatarak, "Komisyondan henüz bir 'tık' yok!.." dedi.

İnternette cinsel saldırı haberlerini taradığını, 15 gün içinde, değişik kentlerde, çocukları hedef alan birçok cinsel saldırı olayı yaşandığını kaydeden yazar, geçtiğimiz günlerde İzmir'de 11 yaşındaki bir erkek çocuğunu 'Sana çikolata alayım' vaadiyle kaçırmaya çalışırken, çevredeki esnafın linç girişimine uğrayan kişinin götürüldüğü adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığına dikkati çekti.

Uğur Dündar'ın "İyi uykular Türkiye!.." başlığıyla (13 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Geçen hafta İzmir-Çeşme'de dikkatlerden kaçan vahim bir olay yaşandı.

Çalıştığı işyerinden uyumsuz ve tehlikeli davranışları nedeniyle uzaklaştırıldıktan sonra, parklarda yatmaya başlayan bir kişi, Ilıca semtinde 11 yaşındaki bir erkek çocuğu “Sana çikolata alayım” vaadiyle kaçırmaya çalışırken, çevredeki esnafın linç girişimine uğradı.

Yörenin en işlek eczanelerinden birinin önünde ve güpegündüz gerçekleşen kaçırma eylemini fark eden eczane çalışanları, zanlıyı kıskıvrak yakaladıktan sonra, güvenlik kameraları görüntüleriyle birlikte polise teslim etti.

Sanık götürüldüğü adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı!..

Bu haberi okuyunca, internette cinsel saldırı haberleriyle ilgili bir tarama yaptım.

Gördüm ki son 15 gün içinde, değişik kentlerimizde, özellikle çocukları hedef alan birçok cinsel saldırı olayı yaşanmış.

Hatta bir ilimizde cinayetten yargılanan bir sanığın duruşması sırasında, bu suçunun yanı sıra, bir başka mahkemece iki erkek çocuğa cinsel saldırıdan yargılandığı da ortaya çıkmış!..

İnsanın tüylerini ürperten bu utanç verici haberleri anlatmamın nedenine gelince…

Öylesine ürkütücü bir tablo oluştu ki, hemen her gün yurdumuzun bir köşesinde, masum çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik bir veya birkaç cinsel saldırı gerçekleşiyor.

Bu dayanılmaz tablo, vicdan sahibi herkese bir şeyler yapmak gerektiğini hatırlatıyor.

Hem de en ibret verici biçimde ve acilen…

Hatırlayacaksınız;

Bundan 179 gün, yani tam 6 ay önce, çocuklara yönelik cinsel saldırıları önlemek amacıyla 6 bakandan oluşan bir komisyon kurulmuştu.

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre komisyon, taciz ve tecavüz olaylarını tüm yönleriyle inceledikten sonra bir yasa taslağı hazırlayıp Meclis gündemine getirecekti.

Ancak 6 ayın dolmasına, bu süre içinde yüzlerce çocuğumuzun cinsel saldırıya uğramalarına ve hayatları boyunca atlatamayacakları travmaları yaşamalarına karşın,

Ne diyelim?

İyi uykular sayın seyirciler!..

İyi uykular Türkiye!.. "