'Bakanlığı basıp, küfürler yağdırdı'

Türkiye medyasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini Varlık Fonu'na başkan, damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da başkan yardımcısı olarak atamasının yankıları sürüyor.

Odatv yazarı Müyesser Yıldız, hem Varlık Fonu kararını hem de Erdoğan'ın altısı hariç tüm kamu kurumlarına yapılacak atamalarda tek karar merci haline gelmesini eleştirdiği yazısında, iznin aynı zamanda işe alınacak kişileri de belirleme yetkisi anlamına geldiğini, bu durumda geçmişte torpili önlemek için açılan yazı sınav sisteminin de delindiğini belirtti.

Bu durumu, "Anlıyoruz ki, yeniden ve tamamen “torpil”e dönüyoruz.

Binlerce garibim öğretmen atanmak için, milyonlarca genç işe girmek için bekleye dursun!.." satırlarıyla eleştiren Yıldız, Varlık Fonu A.Ş.'ye Yiğit Bulut'un alınmamasının dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Yıldız, 24 Haziran'dan bu yana yapılan atamalarla ilgili de hayli çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı:

"Hangi bakan ve bürokratın, kimlerin veya hangi vakıfların kontenjanından göreve getirildiği isim isim sayılıyor. Son yapılan Yargıtay üyelikleri atamalarında dahi kontenjanlara ilişkin yüzdeler veriliyor...

Etkili bir bakanın sadece kurum dışından getirdiği 3 danışmanla çalıştığı, hatta tüm personelin kullandığı bir bakanlık giriş kapısı için, “Burayı sadece ben ve danışmanlarım kullanacak” talimatı verdiği, bunun büyük huzursuzluk yaratması üzerine talimatın şimdilik beklemeye alındığı anlatılıyor...

Keza bir başka bakanlıkta daha önceden ihalesi yapılmış ve inşaatına başlanmış bir proje için, “Bunu iptal edin, yeni birisine vereceğiz” denildiği, ancak yüklü miktarda ceza ödemek zorunda kalınacağı söylenince, bunun da şimdilik kaldığı öne sürülüyor...

“Yeni Türkiye”ye geçilmeden hemen önce yaşanan bir olay; Ünlü bir müteahhit, devlete ödemesi gereken taksitin üçüncü kez ertelenmesini ister. İlgili daire başkanı, ertelemeye onay vermez. Müteahhit, tabir-i caizse bakanlığı basıp, Bakanın makam odasının önünde daire başkanına ağır küfürlerle hakaret eder. Araya giren Bakan, müteahhidin erteleme talebini kabul ederken, daire başkanı yurtdışına gönderilir..."

Yıldız, ardından da Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyesi yapılan Erişah Arıcan ismine dikkat çekti.

Erişah'ın adının, WikiLeaks'te 2016'da yayınlanan ve damat Berat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen e-postalarda geçtiğini hatırlatan Yıldız, yazısını şöyle sürdürdü:

"O vakitler Marmara Üniversitesi'nde görevli olan Prof. Dr. Arıcan'ın, Albayrak'ın tezini yazdığı öne sürülmüştü.

Arıcan'la ilgili iddia, “tez yazımından” ibaret değildi. Üniversitedeki akademisyenleri dünya görüşleri itibarıyla isim isim “fişleyip”, Berat Albayrak'a gönderdiği de bildirilmişti.

Tez konusunun gündeme gelmesinin ardından Arıcan'ın hızla yükselişine dikkat çekilip, önce Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine, ardından da Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği hatırlatılmıştı.

İşte bu isim şimdi de Varlık Fonu A.Ş.'de!.."