MEB'te yargı süreci bitmeden yönetmelik değiştirildi

Çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde harem selamlık eğitimin önünü yönetmelik değişikliğiyle açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konunun kamuoyunda infial yaratmasının ardından bir açıklama yaparak yargı kararı olduğunu duyurdu.

MEB'den ABD kararı

MEB’in karma eğitimi tasfiye eden değişikliği dayandırdığı yürütmeyi durdurma kararının karma eğitimden vazgeçilebileceği endişesini taşıyan bir velinin dava açması sonucunda alındığı ortaya çıktı. Yürütmenin durdurulması kararından hareketle illere yazı gönderen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Müdürü Ercan Türk, yargı süreci devam ederken kararın yerine getirilmesi talimatını verdi. Davacının, akademik eğitim veren liselerde harem selamlık eğitim yapılabileceği endişesiyle açtığı davayı gerekçe olarak kullanan Bakanlık, ilgili maddeyi tümden kaldırarak karma eğitime asıl darbeyi vurdu.

İtirazın gerekçesi büyüdü

Yönetmeliğin, “Ortaöğretim kurumlarının açılması” başlıklı maddesinde yer alan, “Çok programlı Anadolu lisesi, merkezi ve teknik eğitim merkezlerinde karma eğitim yapılır” maddesinin yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açıldı. Davacının MEB aleyhine açtığı davada, ilgili maddenin diğer okul türlerinde karma eğitimden vazgeçilmesine yol açabileceği belirtildi. İtirazı değerlendiren mahkeme, hükmün yürürlüğünün durdurulması kararı verdi. İdari davayı kaybeden Bakanlık, dava süreci devam ederken itiraz edilen maddeyi yönetmelikten tümden çıkardı. Davalının mahkeme heyetine sunduğu itiraz metninde şu ifadelere yer verildi:

“Hükmü tersten okursak, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezi dışında kalan eğitim kurumlarında karma eğitimden vazgeçilebileceği anlamı çıkmaktadır. Yapılan düzenleme Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesine açıkça aykırıdır. Hukuk düzeni hiyerarşik normlar sistemidir. Alt norm, üst norma uygun olmak zorundadır.”

Kapı aralandı

Karma eğitimin tüm okul türlerinde tasfiyesinin önünü açan düzenleme, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk imzasıyla il müdürlüklerine gönderilen yazının ardından yapıldı. İl müdürlüklerine gönderilen yazıda Danıştay’ın kararı hatırlatılarak gerekli çalışmaların yapılması talimatı verildi. MEB, maddeyi yönetmelikten çıkararak imam hatip liselerinin dışında Anadolu liselerinin de kız ve erkek lisesi olarak ayrılmasına kapı araladı.

Kalın, endişeleri haklı çıkardı

Tartışmalar üzerine açıklama yapan MEB, karma eğitimin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir çalışma ve düzenleme olmadığını savundu. Kabine toplantısının ardından önceki gün konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, endişeleri haklı çıkaran ifadeler kullandı. Değişikliğin, “Demokratik toplum gereği” yapıldığını ileri süren Kalın, “Karma olmayan eğitim de verilebilir. Opsiyonların çoğaltılması söz konusu. İsteyen bir tanesini tercih edebilir” diye konuştu.

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Yasaya uygun hale getirilmeliydi

Eğitim Sen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, MEB tarafından yapılan düzenlemeyle tüm lise türlerinin aynı torbaya dahil edildiği vurgulandı. Sendikanın açıklamasında şöyle denildi:

“Bu okullarla ilgili yönetmelikte açıkça, “Karma eğitim yapılır” ibaresi bulunduğu için bu okullar karma eğitim dışına çıkarılamamıştı. Yapılan değişiklikle, bu okullarda “görülen lüzum” üzerine sadece kız veya sadece erkekler için ayrılabilecek. MEB, eğer yaptığı açıklamada samimi olmuş olsaydı bu maddeyi çıkarmak yerine maddeyi 1739 Sayılı yasanın 15’inci Maddesine uygun hale getirir ve “Tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında karma eğitim esastır” şeklinde düzenlerdi. Bu nedenle maddeyi yasaya uygun şekilde düzenlemek yerine, madde metnini olduğu gibi yönetmelikten çıkarmak karma eğitim dışı uygulamalara engel olabilecek düzenlemelerin kaldırılması olarak yorumlanmalıdır.”

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Karma eğitim Bakan Ziya Selçuk’un gündeminde yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında ilan ettiği “Güvenli Okul, Güvenli Gelecek” projesinin hayata geçirilmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Anadolu’da bir söz vardır. ‘Taş taşa değmeyince duvar olmaz’ denilir. Bakanlarımız Zehra Zümrüt Selçuk ve Süleyman Soylu’ya bu konuda göstermiş olduğu büyük hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum. Atatürk’ün ‘Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar’ ifadesiyle de belirttiği gibi biz çocuklarımız için bir çalışma varsa dinlenmemek üzere yoldayız hep beraber. Bu proje çerçevesinde hem temizlik işlerinde görev alacak arkadaşlarımızın mesai arkadaşlarımızın eğitimleri, programları hemde güvenlik görevlilerimizin eğitimleri, programları konusunda yine iki bakanlığımızın çalışmaları olacak” dedi.

Öte yandan Bakan Selçuk’un günlerdir kamuoyunu meşgul eden karma eğitim tartışmalarına hiç değinmemesi dikkat çekti.

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CHP’den eğitimde 12 çözüm önerisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis’te düzenlediği basın toplantısında eğitimdeki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sıraladı. CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya tarafından açıklanan önerilerde 12 soruna, 12 çözüm önerisi sunuldu.

CHP’nin çözüm önerileri şöyle:

► Eğitimde Fırsat-İmkan Eşitliği Sağlanmalıdır

► Ülkemizin Kıt Kaynaklarını Betona Değil Beyne Kanalize Etmeliyiz

► Eğitimin Bilimsel Niteliğini Korumalıyız

► Eğitimde Paradigma Değişikliğine İhtiyaç Vardır

► Eğitimde Dönüşüm Yaparken Partizanca Davranmamalıyız

► Eğitim Siyasetinizin Uygulama Alanı Değildir

► Sınav Odaklı Eğitim Derhal Terkedilmelidir

► Eğitimde Liyakat Esas Alınmalıdır

► Darbeci Eğitim Zihniyetinden Vazgeçilmelidir

► Eğitimde 1+8+4 Sistemine Geçilmelidir

► Öğretmenlere Hak Ettikleri Değer Verilmelidir

► Karma Eğitimden Vazgeçilemez