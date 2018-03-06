Mardin Valiliği tarafından Nusaybin ilçesine bağlı Duruca köyünde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece saatlerinde kaldırıldı.
Yasak sırasında 6 kişi gözaltına alındı.
6 Mart 2018 09:39
Nusaybin’deki sokağa çıkma yasağı kalktı
Nusaybin’e bağlı Duruca köyünde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Mardin Valiliği tarafından Nusaybin ilçesine bağlı Duruca köyünde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece saatlerinde kaldırıldı.
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