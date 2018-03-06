6 Mart 2018 09:39

Nusaybin’deki sokağa çıkma yasağı kalktı

Nusaybin’deki sokağa çıkma yasağı kalktı
Nusaybin’e bağlı Duruca köyünde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
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Mardin Valiliği tarafından Nusaybin ilçesine bağlı Duruca köyünde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı, gece saatlerinde kaldırıldı.

Yasak sırasında 6 kişi gözaltına alındı. 

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