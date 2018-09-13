Önce yangın, sonra kavga

Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yangın nedeniyle kağıt toplayıcılarla bir mahalleli arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.�

Yangın, saat 21.00 sarılarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi 30 Ağustos Sokak içerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılara ait olduğu öğrenilen alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, alanın yakınında bulunan halı saha tesislerine sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ�

İhbar üzerine kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Halı saha tesislerine sıçrayarak büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar yaşandı. Halı saha tesislerinin içinde bulunan soyunma odaları kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER: 4 YARALI

Yangın sonrasında Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarla mahalleli arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mahallede bulunan 4 kişi kağıt toplayıcılar tarafından yaralandı. Yaşanan kavga sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.