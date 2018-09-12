Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
12 Eylül 2018 23:17
İstanbul'da kağıt deposunda yangın
Bahçelievler Kocasinan'da bulunan bir atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çok Okunanlar
-
Otobüs devrildi: Çok sayıda polis ve mülteci yaralı
-
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
-
Evli kuzenine attığı mesaj sonu oldu
-
Emanet araba ile kaza yaptı, canından oldu
-
İstanbul'da kağıt deposunda yangın
-
Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi!
-
Akdeniz’de yine deprem!
-
Sahte para üretilen 4 adrese baskın: 5 gözaltı
-
Minibüs alev topuna döndü
-
İstanbul'da, sokakta 2 el bombası bulundu