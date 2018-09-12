12 Eylül 2018 23:17

İstanbul'da kağıt deposunda yangın

İstanbul'da kağıt deposunda yangın
Bahçelievler Kocasinan'da bulunan bir atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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