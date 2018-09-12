Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Bingöl sokak üzerinde 4 katlı bir binanın bahçe duvarının yanında poşet içerisinde 2 adet el bombası gören çevre sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine, polis, bomba imha ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha ekipleri incelemelerde buluyor.
12 Eylül 2018 21:38
İstanbul'da, sokakta 2 el bombası bulundu
İstanbul Ataşehir'de sokakta poşet içerisinde 2 adet el bombası bulundu. Polis ve bomba imha ekipleri olaya müdahale ediyor.
Çok Okunanlar
-
Akdeniz’de yine deprem!
-
Sahte para üretilen 4 adrese baskın: 5 gözaltı
-
Minibüs alev topuna döndü
-
İstanbul'da, sokakta 2 el bombası bulundu
-
Eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
-
İlk iş gününde canından oldu
-
PKK şüphelisi havalimanında yakalandı
-
3 yıl sonra cesedi bulundu, gözyaşlarıyla toprağa verildi
-
CHP'li Gürsel'den anneler için teklif: İlk doğumda...
-
Eski HSYK üyesi için istenen ceza belli oldu