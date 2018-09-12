Babasına 'bombalı paket' göndermişti! İşte sebebi...

Babası Osman Kurdaş'a yolladığı bombalı paketle babası ve iki kişinin yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş'a verilen 35 yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Maltepe'de, babasına ait firmaya bombalı paket göndererek, babası ve 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Alican Kurdaş'ın 35 yıl hapis cezasına mahkum edildiği davanın gerekçesi yazıldı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 9 sayfalık gerekçeli kararda, Alican Kurdaş'ın olayda mağdur olan Özdemir Osman Kurdaş'ın öz oğlu olduğu, ABD'de 7 yıl boyunca eğitim gördüğü, bu süreçte eğitim giderlerinin babası tarafından karşılandığı anlatıldı.

Alican Kurdaş'ın yurda döndüğünde babasına ait şirkette 6 bin lira maaşla işe başladığı aktarılan gerekçeli kararda, babasının kiraladığı evde oturduğu, aldığı maaştan hoşnut olmayan sanığın bunu dile getirdiği, arkadaşlarının babalarının daha düşük ekonomik güçte olmalarına rağmen daha yüksek standartlar sağladığı yönünde babasına yakındığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, baba Özdemir Osman Kurdaş'ın bu talepleri kabul etmediği, bunun üzerine sanık Alican Kurdaş'ın şirketteki işine de düzenli gitmeyerek bu durumu protesto ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın çalışmadan daha rahat yaşamak için babasının ölümünden sonra kendisine miras yolu ile intikal edecek ekonomik değeri elde edebilmek için babası Özdemir Osman Kurdaş'ı öldürmeye, yakalanmamak için bunu bir bomba ile yapmaya karar verdiği, sanığın ne şekilde temin ettiği belirlenemeyen bomba imalinde kullanılan RDX ve PENT maddelerinden basınç etkili ve bilirkişi incelemesi sonucu bomba olduğu anlaşılan bir düzeneği evde kendi imkanları ile yapıp kapağı açılınca patlayacak şekilde imal ettiği anlaşılmıştır."

'KASTEN TASARLAYARAK ÖZ BABASINI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Gerekçeli kararda, "Sanık Alican Kurdaş'ın ekonomik taleplerini istediği ölçüde babası Özdemir Osman Kurdaş'ı öldürerek mirasını elde etmek amacıyla öldürme planını yapıp, bu planı gerçekleştirmek üzere hazırladığı el yapımı bombayı hediye paketi formunda kutuya koyup babasına ulaşmasını sağlayıp, babasının paketi açmasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanmasına sebep olduğu, sanığın babasına karşı yapmış olduğu eylemin 'kasten tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öz babasını öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Sanığın yargılama aşamasında, dikkati çekmek amacıyla yaptığı eylemini kimseye zarar gelmeyecek şekilde planladığını, hazırladığı ses bombasının içine konulduğu kutunun basınç etkisi yapması sonucu bu tahribatın yaşandığını iddia ettiği aktarılan gerekçeli kararda, "Bir bombanın ancak uzmanlarınca etkisinin test ve tatbikatla belirlenebileceği, sanığın böyle bir savunmayla kastının kimsenin zarar görmemesini istediği halde bu sonucun ortaya çıktığı yönünde bir kabulü haklı kılmadığı, meydana gelen sonucun vehameti nazara alındığında savunmasının itibar edilemez olduğu kanaatine varılarak savunmasına itibar olunmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Gerekçeli kararda, sanığın her ne kadar olaydan dolayı pişman olduğunu söylese de, öz babasını öldürmeye kalkışma suçunu işlemekteki kastının yoğunluğu, meydana gelen neticenin ağırlığı dikkate alınarak cezasında takdiri indirim yapılmadığı bilgisi verildi.

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Mahkeme heyeti, temmuz ayında verdiği kararında sanık Alican Kurdaş'ı, babası Osman Özdemir Kurdaş'a karşı eyleminden dolayı 'üst soyunu bomba düzeneği oluşturmak ve tasarlamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Kurdaş'ın diğer şikayetçiler Sevgi Özcan'a karşı 'olası kastla yaralama' suçundan 6 yıl hapis, şikayetçi Şahnur Ağaik'e karşı da aynı suçtan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçundan da 6 yıl hapis ve 12 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.