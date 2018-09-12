Yunanistan'a iltica başvurularında büyük artış

Darbe girişimi sonrası Yunanistan'a yapılan iltica başvurularında bu yıl büyük artış yaşandı.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın son iltica verileri açıklandı. 2013- 2016 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı

Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı.

15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018'de ise rekor düzeyde arttı.

2017 yılında 1827 iltica başvurusu yapılırken, 2018 yılının ocak- ağustos döneminde ise Yunanistan'a kaçan 2 bin 463 Türk vatandaşı başvuruda bulundu.Sadece ağustos ayında bu rakam 687 kişi olarak gerçekleşti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasından bugüne 4 bin 441 Türk iltica başvurusu yaptı. Böylece, Yunanistan'a 2013 yılından itibaren başvuran Türkler'in sayısı da 4 bin 577 düzeyine yükseldi.

— Suriye — 57 bin 914

— Pakistan — 22 bin 596

— Afganistan — 21 bin 680

— Irak — 21 bin 155

— Arnavutluk — 8 bin 69

— Bangladeş — 5 bin 170

— İran — 4 bin 94

— Gürcistan — 3 bin 750

— Filistin — 3 bin 50