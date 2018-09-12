TMMOB: 'Bugünün tek adam rejimi, 12 Eylül hukukunu en yüksek aşaması'

12 Eylül Darbesi'nin 38. yıldönümü nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

Darbenin 38. yılında açılan onarılamaz yaraların bugün hâlâ hüküm sürmeye devam ettiğini vurgulayan Koramaz, "24 Haziran seçimleri sonrasında uygulamaya konulan tek adam rejimi, 12 Eylül Hukukunun en yüksek aşamasıdır! 12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve anayasal bir nitelik kazanmıştır" dedi.

Koramaz'ın açıklaması şöyle:

"12 Eylül Askeri Darbesi’nin otuz sekizinci yılındayız. Ülkemize derin acılar yaşatan ve toplumumuzda onarılamaz yaralar açan 12 Eylül Darbesi otuz sekiz yıldır hüküm sürmeye devam ediyor.

12 Eylül’ün ürünü olan neoliberal uygulamalar ve antidemokratik yasalar, 38 yıl boyunca iktidarda bulunan tüm siyasi partilerin ortak politikası haline geldi. Otuz sekiz yıl boyunca ülkeyi yöneten siyasi iktidarlar, 12 Eylül’le hesaplaşmak yerine, 12 Eylül’den aldıkları güçle kendi iktidarlarını sağlamlaştırmanın yolunu aradılar.

Bugün ekonomik alanda yaşadığımız krizin temellerinde, 12 Eylül Darbesi sonrasında uygulanma imkânı bulan 24 Ocak kararları ve neoliberal dönüşüm politikaları yatmaktadır. 38 yıl boyunca iktidarda bulunan siyasi partilerin birbiriyle yarışırcasına gerçekleştirdiği özelleştirme, piyasalaştırma, kuralsızlaştırma uygulamaları ülkemizde sistematik olarak ekonomik krizler yaşamasına neden olmaktadır.

Toplumumuzu her geçen gün derin bir ayrışma ve parçalanmaya doğru sürükleyen gerici, mezhepçi, laiklik karşıtı ve şovenist politikalar, 12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir devlet politikası haline getirilen Türk-İslam Sentezi anlayışının ürünüdür.

Ekonomiyi ve toplumsal yaşamı düzenleyebilmek için 12 Eylül Darbecileri tarafından uygulanan baskıcı, antidemokratik uygulamalar, aradan geçen 38 yıl boyunca farklı biçimleriyle sürmeye devam etmiştir. Muhalif kesimlerin hukuksuz biçimde cezaevinde tutulması, yayın organlarının kapatılması, akademisyenlerin susturulması, emek-meslek örgütlerinin baskı altına alınması gibi uygulamalar, 12 Eylül geleneğinin ne kadar canlı olduğunu göstermektedir.

24 Haziran seçimleri sonrasında uygulamaya konulan tek adam rejimi, 12 Eylül Hukukunun en yüksek aşamasıdır! 12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve anayasal bir nitelik kazanmıştır.

12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların ve toplumsal sonuçların ortadan kalkması, 12 Eylül uygulamalarının tümüyle ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Ülkemizin üzerine derin bir kâbus gibi çöken 12 Eylül karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!"