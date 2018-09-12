12 Eylül 2018 12:10

Yargıtay'dan 'alkollü fotoğraf' kararı!

Yargıtay'dan 'alkollü fotoğraf' kararı!
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin paylaşımlarda bulunmayı, ‘kusurlu bir davranış’ kabul etti.
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Habertürk yazarı Yasemin Güneri, Yargıtay’ın bir boşanma davasında verdiği kararı aktardı.

Güneri, “Eşin sosyal medyada alkollü fotoğraf yayınlaması ‘kusurlu davranış’ kabul edildi” başlıklı yazısında “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin paylaşımlarda bulunmayı, ‘kusurlu bir davranış’ kabul etti.” ifadelerini kullandı.

Yasemin Güneri, söz konusu davayla ilgili şunları kaydetti:

“Kocaeli’nde yaşayan E.G. kocasının birlik görevlerini yerine getirmediğini, kendisini ihmal ettiğini belirterek boşanma davası açtı ve tazminat talep etti.

E.G.’nin kocası O.G. de karşı dava açarak karısının sürekli alkol kullanarak sosyal medyada buna ilişkin paylaşımlarda bulunduğunu ve güven sarsıcı davranışları olduğunu iddia etti.

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