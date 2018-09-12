12 Eylül 2018 10:46

Hakim ve avukatlara FETÖ operasyonu

Hakim ve avukatlara FETÖ operasyonu
Tokat'ta FETÖ/PDY'nin 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında 4 ilde 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
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İbrahim UĞUR / TOKAT, (DHA)-  Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem hakim- savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Manisa, Balıkesir, Şanlıurfa, ve Malatya'da 3 avukat, 1 ihraç hakim, ve 1 ihraç hakim adayı hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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