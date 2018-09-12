“Ekonomik krizin yükünü çekmeyeceğiz!” diyen işçiler, OHAL döneminde ihraç edilenlerin işlerine iadesini de istedi.



Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde yapılan eylemde konuşan Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Ekonominin gidişatı gösteriyor ki bir bütün olarak ülke bir felakete gitmekte ve bu felaketin yükü işçilere ve emekçi halka ödetilmektedir” dedi. ‘Taşerona kadro’ düzenlemesinde belediyelerde çalışan taşeron işçilerinin kapsam dışı bırakıldığını hatırlatan Çalışkan, “Belediye şirketlerine geçişleri yapılan 500 bin işçiye kadro vermedikleri gibi, işçilerin özgür toplu sözleşme yapma haklarını da gasp ettiler. Bu hak 2020’ye kadar askıya alındı. Yüksek Hakem Kurulu’nun (YHK) belirlediği komik artışlarla işçiler 2020’ye kadar açlık ve sefalete mahkûm edildiler” diye konuştu.

‘İlave tediye verilsin’

YHK tarafından ilan edilen ve 1 Ocak 2018-30 Haziran 2020 arasında 6’şar aylık dönemler için ilan edilen yüzde 4 oranında zamların, yüzde 20’ye yaklaşan yüksek enflasyon karşısında işçileri ve ailelerini açmaza sürüklediğini vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti: “Kamuya geçiş yapan yaklaşık 1 milyon işçi ile birlikte, tüm işçilerin ücretlerine ek zam yapılmalı, geçiş yapan işçilerle ilgili sınırlandırmalar ortadan kaldırılmalı ve özgür toplu sözleşme yapabilme hakları sağlanmalıdır. Belediye şirket işçileri de 52 günlük ilave tediye ödemesinden yararlanmalıdır.”

Çalışkan, son olarak OHAL döneminde gerçekleşen işten çıkarmalara değindi. 3 bine yakın Genel-İş üyesi işçinin aileleriyle birlikte mağdur olduğunu belirten Çalışkan, “Bir an önce hukuksuzca ihraç edilen üyelerimizin işe iadesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.