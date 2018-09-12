Boğazda lüks yat kiralama şirketi; Boğaz Çocuğu

Boğazda bireysel ve kurumsal organizasyonlar için lüks yat kiralama hizmetleri veren Boğaz Çocuğu; 2 kişiden 30 kişiye kadar kahvaltı, yemek ve kokteyl içerikli turları profesyonel kişilerden oluşan kaptan, gemici ve garson kadrosuyla en iyi şekilde organize ediyor. Şirketin gruplara özel olarak sunduğu saatlik ve günlük yat kiralama servislerinden doğum günü, evlenme teklifi ve evlilik yıldönümü başta olmak üzere aklınıza gelen tüm özel organizasyonlar için faydalanabilirsiniz.

İSTEDİĞİNİZ SAATTE KİRALAYIN

Firmanın yat kiralamak için belirli gün ve saat aralıkları bulunmuyor. Önceden rezervasyon yaptırıp kaparo ödemesi yapmak koşuluyla istediğiniz gün ve saatler arasında kendilerinden lüks yat kiralama hizmeti alabilirsiniz. Tabi ki siteden seçtiğiniz kiralık yat sizin istediğiniz zaman diliminde müsait durumda ise yat kiralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aksi halde müsait durumda olan diğer kiralık yat alternatifleri arasından tekrar seçim yapmanız gerekecektir.

İKRAMLI YA DA KURU KİRALAMA YAPIN

Yatları menü hizmeti alarak kiralayabileceğiniz gibi kuru kiralayarak yiyecek ve içecekleri yanınızda da getirebilirsiniz. Ancak bu durumda kiralık yatta bulunan mutfak malzemelerini de kullanmak isterseniz grubunuzda yer alan kişi sayısına göre şirketin önerdiği adette garson hizmeti de almanız zorunlu olacaktır. Sizlere verilecek olan garsonlar hem organizasyon süresince getirdiğiniz ikramları servis edecek hem de tur bittiği zaman yatı, mutfağı ve malzemeleri temizleyeceklerdir. Maksimum 10 kişinin katılacağı turlar için 1 adet garson yeterli olacaktır ve kendisi sizden 150 TL talep edecektir.

TÜM ÜCRETLER SİTEDE YAZIYOR

Boğaz Çocuğu şeffaf bir fiyat politikası izlediği için kiralık yatlar, menüler ve ekstra hizmetler için talep ettiği tüm ücretleri net bir şekilde resmi web sitesi olan https://www.yatkiralama.com adresinden yayınlamakta hiçbir sakınca görmemiş. Siteye girdiğinizde hem sunulan tüm hizmetler için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini ayrı ayrı görebilir hem de fiyat hesaplama tablosunu kullanıp kişi sayısı, tur süresi, menü seçimi ve ekstra hizmet tercihlerini işaretleyerek kendi yat kiralama paketinizi oluşturabilirsiniz. Yani organize etmek istediğiniz turla ilgili fiyat teklifi almak için kimseye e-mail göndermeniz ya da telefon açmanız gerekmiyor çünkü site üzerinden bu işlemi hızlı bir şekilde kendiniz yapabiliyorsunuz.

YATLAR LÜKS AMA FİYATLAR MAKUL

Web sitesine girip kısa bir inceleme yaptığımızda son derece şık görünen kiralık yatlar için talep edilen ücretlerin gerçekten çok makul olduğunu görebiliyoruz. 18 metreden 22 metreye kadar değişen uzunluklara sahip lüks yatlarda maksimum 30 kişiye kadar misafir ağırlanabiliyor ve bu lüks yatların saatlik kiralama ücretleri de 600 TL ile 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. Boğazdaki restoran ve eğlence mekanlarında yapmayı planladığınız bir organizasyon için çok daha fazlasının ödeneceği hesaba katıldığında bu rakamlar gerçekten son derece uygun. Tabi bu belirtmiş olduğumuz rakamlar 12 Eylül 2018 tarihi itibariyle yazılı olan ücretlerdir ve sonraki zamanlarda farklılıklar gösterebilir. Güncel fiyatları öğrenmenin en sağlıklı yolu web sitelerine giriş yaparak rakamları online olarak kontrol etmektedir.

YATTA EVLENME TEKLİFİ EDİN

Özellikle sevdiği kadınlara değişik bir ortamda evlenme teklifi etmek isteyen damat adaylarının son senelerde boğazdaki lüks yatları tercih ettiğini bilmenizde fayda var. Sizler de hayatınızın kadınının artık "O" olduğundan eminseniz ve kendisine eşsiz bir evlilik teklifinde bulunma zamanının geldiğini düşünüyorsanız yatta evlenme teklifi etme seçeneğini ilk tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Bu sürpriz evlilik teklifi sayesinde sevgilinizin kendisini çok özel hissetmesini ve size vereceği "EVET" cevabını çığlıklar halinde haykırmasını sağlayabilirsiniz. Hayatlarınızı birleştirmek istediğinizi ona son derece romantik bir ortamda, işinin ehli bir ekip tarafından büyük bir özenle hazırlanmış yatta evlilik teklifi ederek bir anlamda kendisine verdiğiniz değeri göstermiş olabilirsiniz. Her kadına nasip olmayan bu sürpriz evlenme teklifi ile heyecandan sesi titreyerek ve mutluluk gözyaşları içinde size sarılırken evlilik teklifinizi kabul edebilir. Duygusal patlamaların yaşandığı tüm bu anları video kaydı ve fotoğraflarla ölümsüzleştirecek olan ekip tüm organizasyon boyunca size hizmet ederek kusursuz saatler yaşamanızı sağlayacak.

ERKENDEN REZERVASYON YAPTIRIN

Kiralık yatlar arasından seçim yapıp organizasyon için ödemeniz gereken toplam fiyatı öğrendikten sonra rezervasyon yaptırmak için hızlı davranmalı ve en kısa süre içinde firmaya kaparo göndererek istediğiniz gün ve saatler arasında kendi adınıza ayırmalısınız. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki yat kiralama talep yoğunluğunu da dikkate alarak bu aylarda bir organizasyon yapmayı planlıyorsanız elinizi çok ama çok çabuk tutmanızı tavsiye ederiz. Aksi halde seçtiğiniz yatı bir başka müşteri kendi organizasyonu için rezerve etmiş olabilir. Kaparo olarak şirkete ödenmesi gereken miktar; tur için ödenmesi gereken toplam ücreti yarısıdır. Kaparo ödemesini almadan kesinlikle rezervasyon yapmadıklarını ve sadece kısa süreli geçici opsiyonlar aldıklarını da bilmenizde fayda var.