10 işçinin ölümünde TOKİ kararı!

İstanbul Mecidiyeköy’de Torunlar GYO’ya ait Torun Center rezidans inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili TOKİ görevlilerinin yargılandığı davada, bilirkişi raporu sanıkları akladı. İşçi ailelerinin avukatı Yıldız İmrek, “Bu raporla bir kez daha işçi yaşamı, iş güvenliği hiçe sayılarak karar verilmek isteniyor” dedi.





İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün altıncı duruşması görülen davada, TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Aliseydi Karaoğlu ve TOKİ 4 No’lu Uygulama Dairesi Başkanı Niyazi Özdemir’in de aralarında bulunduğu 6 TOKİ görevlisi, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İddianamede TOKİ görevlilerinin tapu devir işlemlerini geciktirerek inşaatı yapan şirkete yapı denetimi ile vergi ve harç muafiyeti sağladığı, inşaatta kamu yararı gerekçesiyle 24 saat çalışma izni çıkarılmasına neden olduğu, etkin müşavirlik ve kontrol hizmeti sunmadığı, bu nedenle görev gereklerine aykırı davrandığı belirtiliyor.

Bilirkişi: Sanıkların kusuru yok

Davanın dünkü duruşmasında bilirkişi raporu açıklandı. Üç Sayıştay emekli uzman denetçisi tarafından hazırlanan raporda, iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili olarak sanıklara herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceği ifade edildi.



Sanık avukatları, “Bilirkişi raporları savunmalarımızı doğrulamaktadır. Bilirkişiler sanıkların olayla ilgisi olmadığını tespit etmiştir. Raporun içeriğine katılıyoruz. Beraatlarını talep ediyoruz” dedi. İşçi ailelerinin avukatı Yıldız İmrek ise raporu yeni gördüklerini belirterek rapora ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti, ancak mahkeme bu talebi reddetti. Bunun üzerine İmrek, “Rapor kapsamlıdır. Değerlendirmemiz gerekmektedir. Tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bu talebimiz reddedildiğine göre esas hakkında beyanda bulunmak için süre talep ediyorum” diye konuştu.



Mahkeme, Av. İmrek’e esas hakkındaki beyanlarını bildirmesi için gelecek celseye kadar süre vererek davayı 27 Eylül’e erteledi.

‘Dava bir an önce bitirilmek isteniyor’

Duruşmanın ardından BirGün’e konuşan Av. Yıldız İmrek, duruşmaya ve bilirkişi raporuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Mahkeme, bilirkişi raporuna yönelik değerlendirme ve itirazlarımıza imkân tanımadan davayı bitirmek istiyor. 3 kişilik bilirkişi heyeti çok şekli bir inceleme ile sanıkları kusursuz bulmuş. Oysa TOKİ arsa sahibi sıfatıyla aynı zamanda iş güvenliği önlemlerinden sorumlu olmalıdır. Torunlar şirketi arsa bedelini 2013’te tamamen ödemesine rağmen 6 Eylül 2014 kaza tarihinde henüz tapu devri yapılmamıştı. Bu şekilde Torunlar firması, 24 saat çalışma izni ve yapı denetiminden muafiyet sağlamak suretiyle korundu. Bu raporla bir kez daha işçi yaşamı, iş güvenliği hiçe sayılarak karar verilmek isteniyor.”