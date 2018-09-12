Yerleştirmelerde fiyasko: İmam hatip seçmedim, sıkıntı yaşadım

MUSTAFA KÖMÜŞ - BİRGÜN/ Liselere yerleştirmede 4 nakil dönemi de sona erdi. Ancak henüz herhangi bir okula yerleşemeyen birçok öğrenci var. Nakil döneminin son bulmasının ardından öğrenciler MEB komisyonlarına yönlendirildi. Komisyonlar cuma günü bu konuda son kararı verecek. BirGün’e konuşan veliler ya istemedikleri okula mecbur bırakıldıklarını ya da açıkta kaldıklarını ifade etti.



Evime yakın okulları tercih etim

“Ben Bostancı Gösteri Merkezi’nin arka tarafında oturuyordum” diyen A. “Kendi mahalleme ve evime yakın okulları tercih ettim. Okulda bulunuşluk kriteri bizi otomatik olarak sistemden attı” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kadıköy ilçesinde bir adrese taşındığını belirten A. Şunları söyledi: “Bizi komisyona yönlendirdiler. Gördüğüm kadarıyla da dışarıda kalan çok öğrenci var. Veliler çocukları açıkta kalmasın diye birinci nakil döneminden sonra imam hatipleri de yazmaya başladı” diye konuştu.

H.B. ise oğlunun evlerine 500 metre uzaklıktaki Beykoz Celal Aras Lisesi’ni tercih ettiğini ifade etti. Buna rağmen oğlunun bu okul yerine 5 km uzaklıktaki Şehit Murat Akdemir Meslek Lisesi’ne yerleştiğini ifade eden H.B. “Oğlumdan daha düşük puanlılar bu okula yerleşti. Oğlum şu an okula gitmek istemiyor” dedi.

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‘İmam hatip seçmedim sıkıntı yaşadım’

Düzce Yeşilçimen Mahallesi’nde oturan Mertcan Ozan’ın, bu yıl lise birinci sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmesi gerekiyor. Mertcan Ozan’ın tercih aşamasında Düzce’de eğitim ve öğretime devam eden 5 devlet lisesine tercih yapmasına rağmen, hiçbir yere yerleşemedi. Ozan, okulların açılmasına 1 hafta kala ne yapacağını henüz bilmiyor.



İmam hatip ve meslek lisesi tercih etmediği için sorun yaşadığını ileri süren Mertcan Ozan, “Arkadaşlarımın büyük çoğunluğu meslek lisesine gitti. Diğerleri imam hatip tercih etti. Ben imam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemediğim için yerleşemedim. İmam hatip lisesi ya da meslek lisesi beni hedeflerime ulaştıramıyor. Ben yükseköğrenim yapmak istiyorum ve bu okullar beni oraya getiremeyecekler buna inanıyorum. Şu an psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum. Çok üzülüyorum. Daha okul kıyafetlerimin dahi ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım 1 hafta sonra okula başlayacaklar. Ben daha okul kıyafetimin ne olduğunu bilmiyorum” dedi.