Valilik 'yok' dedi! 50 kişi gözetime alındı...

BURCU CANSU - BİRGÜN/ Ankara’nın Mamak ilçesinde şarbon vakalarının görüldüğüne ilişkin iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ankara Valiliği’nin açıklamasının ardından, ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi’nde 50’den fazla kişiden şarbon şüphesiyle örnek alındığı ortaya çıktı.

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Vedat Bulut konuya ilişkin, “Mamak ilçesinin Tepecik Mahallesi’nde 50’den fazla kişiden şarbon şüphesiyle örnek alındı. Alınan örnekler mevzuat gereği Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Laboratuvarı'nda test ediliyor” bilgisini paylaştı.

Kriz dönemlerinde resmi kurumların yaşananlara ilişkin halkı aydınlatıcı açıklamalar yapmasının sorumluluklarının bir gereği olduğunu vurgulayan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

“Bu son şarbon krizinde açıklamalar henüz yapılmadı. Tüm Türkiye geneline ait sağlıklı veriler, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun elinde. Kurum, bunları acilen açıklamalı ve kamuoyunda tedbirlerin alınmasında planlamalar yapılmalıdır. Son dönemlerde bu tür sağlık sorunlarının üzerini örtme ve şeffaflığı ortadan kaldırma güdüsü var. Bu yanlıştır.”

‘Bakanlık şeffaf davranmıyor’

Sağlık Bakanlığı’nın “halkta korku ya da telaş yaratmama” gerekçesiyle şeffaf davranmadığını belirten Bulut, “En son 2014 yılında şarbon vakası 150'nin üzerindeydi. 2017 yılında ise 37 şarbonlu hasta gözlenmişti. Bu yıl aldığımız verilere göre, olgu sayısı şu anda 60’ı geçti. Olguların tamamı deri şarbonu şeklindedir ve yaşamı tehdit eder durumda değildir. Ancak bu sayıda son Mamak örneklerinden doğrulanan test sonuçları yok. 3 mü 10 mu yoksa 50 mi bilmemiz gerekir” diye konuştu.

Valilik yalanlamıştı!

Mamak’taki şarbon vakaları sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmiş ve sosyal medyada, “Mamak Tepecik Hastanesi Acil Servisi şarbon nedeni ile karantinaya alınmış ve 20/25 kişi başvurmuş. Kipa, BİM ve A101’den alınan etlerden bulaşmış. Bilginiz olsun, yakınlarınıza bilgi verin” mesajları paylaşılmıştı. Konunun gündeme gelmesinin ardından Ankara Valiliği, önceki gün yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, Mamak’ta herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmadığını belirtmişti.