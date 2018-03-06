İşte 'uygunsuz içerik' gerekçesiyle toplatılan kitap

Kitapta, "Senin de bu sevişmeden tatmin olmadığını biliyorum", "Sen hep böyle mi sevişirsin?" gibi ifadeler bulunuyor.

Kayseri Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İşbirliği ile gerçekleştirilen 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan Abdullah Ayata’nın 'Sırlar Bohçası' adlı kitabı, içeriğindeki uygunsuz ifadeler nedeniyle tepkilere neden oldu. İki ilçede dağıtılan kitap, tepkiler üzerine Valilik kararıyla toplatıldı. Kitapta, "Senin için çıldırıyorum", "Sen hep böyle mi sevişirsin?", "Senin de bu sevişmeden tatmin olmadığını biliyorum" gibi ifadeler yer aldı.

Valilik açıklama yaptı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre konuyla ilgili Valilik, inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "Bazı haber kaynaklarında, ilimizde başlatılan 'Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm' projesi kapsamında okullarımıza dağıtılması planlanan ancak kitap içeriğindeki bazı ifadelerin öğrencilere uygun olmadığı haberinin medyada yer alması üzerine dağıtımı yapılan az sayıda kitap toplatılmıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Bohçadaki Sırlar kitabındaki skandal ifadelerin bulunduğu kısımda şunlar yazıyor:

"Bu sözlerin üzerine adam bana ormanda ceylan görmüş aç aslan gibi saldırdı. Oturduğumuz kanepenin üzerine uzandık. Üzerimdekileri aceleyle çıkaran Tekin kısa sürede kendisini tatmin ederek yorgun vaziyette yanıma devrildi. Bir süre dinlendikten sonra, "Sen hep böyle mi sevişirsin? diye sordum.

"Kusura bakma sen öylesine arzuluyorudum ki, kendimi tutamadım. Senin de bu sevişmeden tatmin olmadığını biliyorum."