'Bilal Erdoğan'ı alacaklar engelle'

CUMHURİYET - ALİCAN ULUDAĞ - Terör örgütü FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, hükümet ile cemaat ortaklığının bozulmasına neden olan 17-25 Aralık 2013’te gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili çarpıcı anlatımlarda bulundu. 17 Aralık operasyonunun ertesi günü dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile kriptolu telefonda yarım saat görüştüğünü ifade eden Okur, “Sayın Başbakan, Zekeriya Öz’ün hukuksuz işler yaptığını, aldıkları duyuma göre Kısıklı’ya baskın yapıp Bilal Erdoğan’ı almaya gelebileceği söyledi. Bu hukuksuz işlere izin vermemiz konusunda benden yardım istedi” dedi.

2 yılı aşkın süredir tutuklu olan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur’un yargılandığı davanın ikinci duruşması Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görüldü. Geçen duruşmada başladığı savunmasına devam İbrahim Okur, o zamanki adıyla HSYK yöneticisi olduğu dönemde FETÖ üyesi hakim ve savcıların yargıda etkin görevlere geldiği suçlamasını reddetti. Okur, 17-25 Aralık operasyonları sürecinde yargının zirvesi ile dönemin hükümeti arasında yaşananları da ilk kez anlattı.

17 Aralık 2013 sabahı saat 08:00 sularında daireye giderken yolda Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in kendisini telefon aradığını belirten Okur, şöyle devam etti: “İstanbul’da arkadaşlar (arkadaşlar tabiriyle ironiyle cemaatçi isimleri kastederdi) soruşturma başlatmışlar, bilgi alıp bana dönebilir misin’ dedi. Bunun üzerine yoldayken Fikren Seçen’i arayıp ‘İstanbul’da bir soruşturma varmış, neyle ilgili?’ diye sordum. Kendisi ‘Bilgisi olmadığını araştırıp döneceğini’ söyledi. Yarım saat kadar sonra beni aradı ve ‘Zekeriya Öz’e bağlı bürodan Rıza Sarraf isimli bir işadamı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve bazı Bakan çocuklarıyla ilgili operasyon yapıldığını, ilgili savcılara ulaşamadığını, ayrıntılı bilgi alamadığını’ söyledi. Ben 17 Aralık soruşturmasından bu şeklide haberdar oldum.”

Yabancı servis işi

Aynı gün Müsteşar Birol Erdem’in Başbakanlık’tan çıkarak HSYK’ye geldiğini ifade eden Okur, “Elinde emniyet tarafından hazırlandığını sandığım, Başbakanlık için hazırlanmış bilgi notunun bir örneği vardı. Ayrıntılı, fotoğraflı bir nottu. Bende yabancı servis desteğiyle hazırlanmış intibaını uyandırdı” dedi.

18 Aralık akşamı Müsteşar Birol Erdem’in makamındayken dönemin Başbakanının Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan kriptolu telefonuyla kendisini Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştürdüğünü kaydeden Okur, şunları anlattı:

“Sayın Başbakan, Zekeriya Öz’ün hukuksuz işler yaptığını, aldıkları duyuma göre Kısıklı’ya baskın yapıp Bilal Erdoğan’ı almaya gelebileceği söyledi. Bu hukuksuz işlere izin vermememiz konusunda benden yardım istedi. Bu görüşmeden sonra ben Turan Çolakkadı’yı Birol Erdem’in makam telefonundan bağlatıp konuyu görüştüm. ‘Zekeriya Öz’ün yanlış bir iş yapmasına müsaade etmemesini, gerekirse emniyete bu soruşturmada kendi imzası olmayan tek imzalı talimatları yerine getirmemesi noktasında yazı yazmasını’ söyledim. Turan Çolakkadı o gece böyle bir talimat verdi.”



O tarihte İçişleri ve Adalet bakanlıklarının valilere adli soruşturmalarda bilgi verilmesi yönünde Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin gündeme geldiğini belirten Okur, bunun hakim ve savcılar arasında ciddi bir rahatsızlık yarattığını ifade etti. Buna karşı HSYK Genel Kurulu’nun hazırladığı dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in onayı ile açıklama hazırlandığını ifade eden Okur, şunları anlattı:

“Yeni kabine açıklanmadan dönemin Bakanlarından Binali Yıldırım, Sayın Başbakan, Sadullah Ergin’in olduğu bir toplantıya katıldık. Birol Erdem de vardı. Sayın Başbakan, HSYK’nin yapacağı açıklamayı sordu. Ben de sizi hedef alan açıklamayı değiştirdim dedim. Bu arada bu sözlerim sizin aleyhinizdeki açıklamayı engelledim olarak algılandı. Açıklama bir gün sonra yayınlanınca Beyfendi, kendisine yalan söylediğimi düşündü. Benim açımdan kırılma noktası olan olay budur. Bütün süreç bundan sonra başladı.”

‘Başsavcının değiştirilmesine karşı çıktım’

18 Aralık sabahı FETÖ’den ihraç edilen Bülent Çiçekli, Teoman Gökçe ve Ahmet Berberoğlu’nun odasına geldiğini anlatın Okur, bu kişilerin “önemli iddialar olduğunu, Turan Çolakkadı’nın pasif olduğunu bu soruşturmayı yürütemeyeceğini söyleyip yerine Fikret Seçen’in getirilmesinin uygun olacağını” dile getirdiklerini kaydetti. Okur, kendisinin ise “Turan Bey’in kıdemi ve tecrübesi ile İstanbul için denge unsuru olduğunu” söylediğini savundu.