İZSU'dan 'atık' iddialarına yanıt

DHA - Arıtma çamurlarının 2015 yılından itibaren kurutma yataklarına alınmayıp Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi'nde kurutulduğu, granül haline getirilip ekonomiye kazandırıldığı bildirildi. Eski çamur depolama alanları ve tüm atık su arıtma tesisi sahasında TÜBİTAK tarafından yapılan koku ölçümlerinde tüm değerlerin oldukça düşük çıktığını açıklayan İZSU, koku şikayetleri için satın alınan 2 bin 500 adet rögar hava arıtma ve koku giderim filtrelerinin montajlarının da sürdüğünü belirtti.

İzmir'de bir süredir etkili olan ve kente yayılan kötü koku vatandaşların şikayetlerine neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, "Tespitlerimize göre kötü koku, Çiğli'deki atıklar sonucunda oluşan çamur alanından geliyor. Atık kanalları kokuyor. İZSU yapması gereken rutin temizlikleri yapmıyor" iddiasında bulundu. Bu iddiaya İZSU'dan yanıt geldi.

Kanalizasyon sisteminde; atık suyun boru içinde taşınımı süresince oluşan kokunun önlenmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını bildiren İZSU Genel Müdürlüğü, bu kokunun kaynağının Çiğli'deki arıtma ya da kanallar olmadığını, gerekli temizliklerin periyodik olarak yapıldığını açıkladı. İzmir'de evsel ve endüstriyel atık suların İzmir Körfezi'ni kuşaklayan 65 kilometre uzunluğunda ana kuşaklama kanalı, ana kuşaklama kanalına bağlanan 95 kilometre uzunluğunda tali kolektör, 4 bin 150 kilometre uzunluğunda mevcut pis su şebekesi ve 4 pompa istasyonu ile Çiğli ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinden oluşan bir sistemle arıtıldığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Tüm kanalizasyon sistemini kapsayacak bakım-onarım-yenileme işleri her yıl periyodik olarak ve kesintisiz sürdürülüyor. İZSU'ya iletilen koku şikayetleri yerinde inceleniyor. Bölgedeki kanalizasyon hatlarında herhangi bir patlak veya tıkanıklığa rastlanmadı. Şikayet konusu olan her adrese gidilerek kanal hattı basınçlı su ile yıkanıyor. 2018 yılının ilk 8 ayında 383 kilometre kanalizasyon şebeke hattında temizlik çalışması yapıldı. Satın alınan 2 bin 500 adet 'rögar hava arıtma ve koku giderim filtreleri'nin montajları yapılmaya başlandı. 2000 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olan Çiğli Atık Su Arıtma Tesisimiz 7 gün 24 saat çalışıyor. Tesis içinde bulunan koku kontrol ünitelerinin düzenli olarak bakım ve kontrolü yapılıyor" dedi.

GRANÜL HALİNE GETİRİLİYOR

2015 yılından bu yana Çiğli ve İzmir'deki toplam 22 ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde oluşan çamurların Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Çiğli'deki Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi'nde kurutularak granül haline getirildiğini, bunların Çimentaş ve Batıçim tarafından ek yakıt malzemesi olarak kullanıldığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şunları kaydetti:

"Çamur Kurutma ve Çürütme Tesisi ile eskiden kullanılan çamur depolama alanlarında ve de tüm atık su arıtma tesisi sahasında TÜBİTAK tarafından koku ölçümleri yapılmakta olup tüm değerler oldukça düşük tespit edilmektedir. Ayrıca İzmir İli hava kalitesinin derecesini belirten Çevre Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Hava kalitesi izleme istasyonlarından' alınan sonuçlarla da kokunun bu tesislerden ve eskiden kullanılmış ve üzeri toprak ve kireçle kapatılmış olan terk edilmiş çamur havuzlarından kaynaklanmadığı görülmektedir. Körfez'e boşalan ana derelerde yağışların bitiminin ardından Mayıs ayında büyük bir temizlik yaptık. Meles, Arap, Manda, Poligon derelerinden 89 bin ton malzeme çıkardık. Haziran ayından itibaren derelerimizde su birikintisi kalmadığı gibi kokuya sebep olacak atık da bırakmadık. Ayrıca kent içindeki evsel atık suları Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştıran Gümrük, Bayraklı, Karşıyaka ve Çiğli Pompa İstasyonlarındaki mevcut koku giderme ünitelerinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılması için hazırladığımız proje, yapım ihalesi sürecinde. Yaza kadar yeni sistem koku giderme ünitelerini bu istasyonlarımıza monte etmiş olacağız. Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki havuzların, pompa istasyonu ve çamur ünitelerinin üzerini kapatıp burada oluşan emisyonların kimyasal arıtımını sağlayacak bir koku kontrol sisteminin projesini de tamamladık; Ekim ayında yapım ihalesine çıkıyoruz. Artan nüfus ile birlikte Büyük Kanal Projesi'nin Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki atık su kolektörler hattının kapasitesinin iyileştirilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Güzelyalı Hava Eğitim Komutanlığı ile Konak Pier arasındaki kolektör hattının kapasitesini artırmak için yeni bir pompa istasyonu ve yeni bir basınçlı iletim hattı yapacağız. Mevcut kolektör hattına ilave bir hatla Balçova, Sahilevleri, Güzelyalı ve Göztepe bölgesinden toplanan evsel atık sular, yeni kurulacak pompa istasyonu aracılığıyla Gümrük Pompa İstasyonu'na iletilecek. Böylelikle hem mevcut kolektörün kullanım ömrü uzatılacak hem de Güzelyalı, Göztepe ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde atık su sisteminde yaşanan sorunlar ortadan kalkacak. Bu çalışmanın projesini tamamladık, 2018 yılında ihale edilecek ve inşaat aşamasına gelinecek."

TESİSLER ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDE

İZSU yetkilileri, İzmir'de atık su kirliliğinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile ilgili şu bilgileri de aktardı:

Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi günde 550 milyon metreküp atık su arıtıyor. Tesisin kapasitesini günde 820 milyon 800 bin metreküpe çıkarmak için 3 faz tam kapasite çalışan tesise bir faz daha eklenecek. 4. Faz İnşaatı sürüyor; 14 ay sonra tamamlanacak. Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenli olarak denetleniyor. 5 yılda bir yenilenen Çevre İzin Belgesi ile çalışıyor. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında atık su değerleri otomatik cihazlar ile ölçülüyor, kayıt altına alınıyor, tüm değerler eş zamanlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online izleniyor. Küresel iklim değişikliğine karşı kenti hazırlamak ve 30 ilçede yaşanabilecek muhtemel su sıkıntısına karşı yeni ve ekonomik tesisler kurmak için 'İçme Suyu Master Planı'nı, arıtma çamurlarının bertarafı ve değerlendirilmesini sağlayacak sistemler için de 'Çamur Master Planı'nı hazırladık. Atık su, yağmur suyu ve dereler için Master Plan hazırlıyoruz. Master plan çalışmalarına 2016 yılının Eylül ayında başlandı; 2019 yılının Şubat ayında tamamlanacak ve İZSU 2054 yılına kadar 11 ilçe için (35 yıllık ihtiyaca cevap verecek) mevcut alt yapı sisteminin ve derelerin iyileştirilmesine yönelik yeni alt yapı planlaması oluşturacak. Master Plan çalışmalarındaki hedef, teknolojik ve en uygun yöntemler ile atık suların toplanması ve arıtılması ve sonrasında alıcı ortama deşarj edilmesi. Yağmur sularının ise çevre sorunu teşkil etmeden toplanıp uzaklaştırılması.