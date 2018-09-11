Çocuğa cinsel istismar şüphelisi serbest bırakıldı

DHA - Olay, 8 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde Batman merkezdeki Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Afganistanlı N.G. yolda yürüdüğü sırada kız çocuğuna para vermek istedi. Çocuğun yakınlarının durumu fark etmesi üzerine, N.G. tepki gösterip, polis çağırdı. Olay yerine gelen polisler, kız çocuğunun yakınları tarafından tutulan N.G.'yi gözaltına aldı. Ekipler, N.G.'nin üzerinde yaptığı aramada sahte paralar buldu. İfadesi alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen N.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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