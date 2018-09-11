Gençler Türkiye'yi terk ediyor: Göç Meclis gündeminde

2017 yılında ülkeyi terk edenlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artması Meclis gündemine taşındı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan son Uluslararası Göç İstatistikleri’ne göre 2017 yılında ülkeyi terk edenlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artış göstererek 253 bin 640 kişi olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için soru önergesi verdi.

Şeker, “Göç eden bu nüfusa yaş grupları itibariyle baktığımızda, en fazla göç edenlerin %15,5 ile 25-29 yaş grubu olduğu, bu yaş grubunu sırasıyla %14,4 ile 20-24 ve %12,3 ile 30-34 yaş grubunun izlediği görülüyor. Gençlerimiz en verimli çağlarında geleceklerini ülke dışında kurmanın yollarını arıyorsa, AKP’nin yarattığı karanlık tablonun ve ekonomik krizin insanlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğun da payı büyük” dedi.

Şeker, önergesinde aşağıdaki sorulara cevap istedi;

1. 2002 yılından bugüne dek Türkiye'den göç eden toplam kişi sayısı ve yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?

2. 2017 yılında Türkiye'den göç eden 253 bin 640 kişinin göç etmeyi tercih etme sebeplerine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışması yapılacak mıdır?

3. 2017 yılında Türkiye'den göç eden 253 bin 640 kişinin eğitim durumuna göre dağılımı nasıldır?

4. 2017 yılında Türkiye'den göç eden 253 bin 640 kişinin gelir durumuna göre dağılımı nasıldır?

5. Türkiye'den göç eden insan sayısında yaşanan bu artış son yıllarda sıkça dile getirilen nitelikli beyin göçü artışının bir ispatı olarak kabul edilebilir mi?