Melis Alphan: Linç ediliyorum

Cumhuriyet'ten ayrılan Alphan, Atatürk'ün boyuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş; tepki toplamıştı.

Gazeteci Melis Alphan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün boyuna dair 2013 yılında yaptığı bir yorumun ardından başlayan tartışmayla ilgili açıklama yaptı.

Alphan, ’Atatürk istismarcıları tarafından linç edildiğini’ savundu.

2013 yılında, tarihçiler ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında Atatürk’ün boyuna dair başlayan tartışmaya dair Twitter’da bir yorum yapan Alphan, “Atatürk’ün boyu 1.74’müş. Yok deve. 1.72’yim ve zatı muhteremin kıyafetlerini yakından gördüm. Pantolon beli ancak kalçama geliyor” demişti.