Rehine krizinde yeni gelişme

Pendik'te bulunan Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eski nişanlısını rehin alan ve uzun uğraşlardan sonra teslim olan er Umut D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pendik'te bir okulda eski nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan Umut D., savcılık sorgusunun ardından, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Umut D., soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Birliğinden izinli ayrılan er Umut D. nişanlısını ikna etmek için genç kadının kayıt işleriyle ilgili görev yaptığı Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gitmiş, ancak ikna edemeyince genç kadını tuvalete kilitleyip elindeki bıçakla rehin almıştı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı müzakere timlerinin yoğun uğraşları sonucu, 1.5 saatlik müzakere sonunda ikna edilmişti.

Er Umut D. bugün "Cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Umut D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.