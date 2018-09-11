11 Eylül 2018 10:48

Patlayıcı infilak etti! Yaralı askerler var

Patlayıcı infilak etti! Yaralı askerler var
Türkiye-İran sınırı yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.
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Iğdır'da, askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı. Türkiye-İran sınırı yakınları Dilucu mevkisinde, Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolunda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda yaralanan 4 asker, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlattı.

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