Rehine krizinin gerekçesi ortaya çıktı!

İstanbul Pendik’te bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Umut D. isimli asker, okul aile birliğinde çalışan nişanlısı H. K.’yi bıçakla tehdit ederek rehin aldı.

Yapılan müzakere sonucu U. D. ikna edilirken, olayın sebebinin kıskançlık krizi olduğu ortaya çıktı. U. D. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti’ni harakete geçiren olay, Pendik’te bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bayburt’ta er olarak vatani görevini yapan U. D. ile Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde memur olarak çalışan H. K. bir süre önce nişanlandı.



İddialara göre, H. K. farklı bir isimle facebook hesabını açtığını fark eden U. D. kıskançlık krizine girdi. U. D. saat 13.30 sıralarında birliğinden kaçtığını söyleyerek nişanlısı H. K.’nin çalıştığı okula geldi.

Aralarında yaşanan tartışmanın ardından U. D., nişanlısı H. K.’yı boğazını sıktıktan sonra bıçakla tehdit ederek rehin aldı.

Genç kadının U. D. tarafından tuvalete kilitlendiği öne sürülürken, ihbar üzerine emniyet ekipleri ve sağlık ekipleri okula gitti. Sürdürülen müzakere sonucu U. D. ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

U. D.'nin sabah saatlerinde emniyetten adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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