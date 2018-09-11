Ölen işçinin ailesine ihtarname: Terk edin!

Galatasaray Üniversitesi’nde üç yıl önce iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren işçinin eşine ve çocuklarına “Üniversite lojmanlarını terk edin” denildi, ihtarname gönderildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Galatasaray Üniversitesi’nde asansör tamiri sırasında kabinin altında kalarak yaşamını yitiren işçinin ailesine üç yıl sonra, “Üniversite lojmanlarını terk edin” denildi. İşçinin eşi Hatice Arslan’a “Ya siz çıkın ya da biz lojmanı boşaltırız” ifadelerinin yer aldığı ihtarname gönderildi.

İstanbul Ortaköy’deki üniversitede elektrik teknikeri olarak çalışırken 2015 yılında görev tanımında olmamasına karşın asansör tamir ettirilen Arif Arslan, asansör halatlarının kopması sonucu kabinin altında kalarak yaşamını yitirmişti. Arslan’ın hayatını kaybetmesinin ardından iki çocuğu ile geride kalan Hatice Arslan, üniversitenin lojmanlarında yaşamını sürdürdü. Arslan’ın şikâyetçi olmaması için üniversite yönetiminin çocuklarına burs teklifinde bulunduğu iddia edilirken, çocukların bir iş insanı tarafından bir yıl burslu okutulduğu, ardından bursların sonlandırıldığı öğrenildi.

Üç yıl önce eşini kaybeden ve bir çocuğu bu yıl üniversite sınavına girecek Hadice Arslan’a üniversite genel sekreterliği tarafından geçen ay yapılan sözlü bildirimde, lojmanlardan çıkması istendi. Çocukları ile birlikte sokakta kalma tehlikesi yaşayan Arslan ise üniversite idaresinden bir yıllık ek süre istedi.

‘Çocuğum bu yıl sınava girecek’

Bir çocuğunun bu yıl üniversite sınavına gireceğini ifade eden Arslan, lojmanlarda bir yıl daha kalma isteğini üniversite idaresine bildirdi. Sınava girecek çocuğuna Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin ders çalıştırdığını, bu nedenle sınav sonuna kadar lojmanlarda kalmak istediğini ifade eden Arslan’a Galatasaray Üniversitesi Genel Sekreterliği’nden olumsuz yanıt geldi.



‘İşgalcisiniz’

Üniversite Genel Sekreter Vekili Müjde Genevois imzalı ihtarnamede aileye, “Üniversitemizin Ortaköy Yıldız Yerleşkesi içerisinde bulunan taşınmazı usul ve mevzuata aykırı olarak kullanmaktasınız. Haksız kullanımınıza ısrarla devam etmektesiniz. Bu sizi işgalci konumuna düşürmektedir. 14 Eylül tarihine kadar söz konusu taşınmazı teslim etmelisiniz. Aksi takdirde söz konusu taşınmaz boşaltılacaktır” denildi.

Öğrenciler devrede

Galatasaray Üniversitesi Genel Sekreterliği’nin Hatice Arslan’a gönderdiği ihtarnamenin ardından üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup idare ile görüşme talebinde bulundu. Öğrencilerle okul idaresinin bugün görüşmesi bekleniyor.



Yönetim soruları yanıtsız bıraktı

Galatasaray Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Müjde Genevois, BirGün’ün soruları üzerine iddiaları yalanlamadı. Konunun çok “detaylı” olduğunu söyleyen Genevois, “vakti olmadığı için” görüş vermek istemediğini belirtti.