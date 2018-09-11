Muharrem Orucu başladı

Cumhuriyet- Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela Çölü’nde susuz bırakılarak katledilmesinin ardından matem olarak tutulan 12 günlük muharrem orucu bugün başlıyor.

Orucun sonunda 16 Kasım’da aşureler yapılıp dağıtılacak. Hıdır Abdal Ocağı Alevi dedesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan, oruç süresince herkesi gönül kırmaktan ve can yakmaktan kaçınmaya çağırdı.

Bu ayda dileklerin kabul olduğunu belirten Erkan, “ Muharrem Orucu, Adem Peygamberden İslam dinine kadar bütün peygamberler zamanında tutulmuş bir oruçtur. İslam dini ile birlikte farz olmaktan çıkmış ve sünnet olarak tutulmuştur. Bu bizim için aynı zamanda bir yas orucudur. Muharrem orucunda insana haz veren şeylerden ve eğlenceden kaçınılır. İnsanları kırmamaya ve hoşgörülü olmaya gayret edilir. Küs olanlar mutlaka barışmalıdır. Hiçbir cana kıyılmaz. Hatta canlı olduğu için ağaç bile kesilmez” diye konuştu.