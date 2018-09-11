11 Eylül 2018 09:17

Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 40 gözaltı

Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 40 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

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