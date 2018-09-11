Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.
11 Eylül 2018 09:17
Komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 40 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.
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