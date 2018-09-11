'Havalimanına Abdülhamit adını koyamazlar'

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın ortaya attığı 'yeni havalimanının ismi Abdülhamit olacak' iddiasıyla polemik büyüyerek devam ediyor.

Can Ataklı, bugünkü yazısında Abdülhamit isminin mümkün olmayacağını, en çok toprak kaybeden padişah olduğunu yazdı.

İŞTE CAN ATAKLI'NIN YAZISINDAN O BÖLÜM:

BAKMAYIN SİZ, SÖYLERLER AMA ABDÜLHAMİT ADINI KOYAMAZLAR

İktidara yakın gazetecilerden Sevilay Yılman yazdı, dedi ki “Yeni havaalanının adı Abdülhamit olacak.”

Bir süredir zaten bu konuda dedikodular yayılıyor.

Bir anketten söz edilmişti.

Atatürk'le Abdülhamit'in neredeyse başa baş gittiği söylenmişti.

Sarayın anketçilerinden biri de kendi yaptırdığı araştırmayı açıklarken “Abdülhamit adı çok önde gidiyor” demişti.

Şıklarda “Atatürk'ün neden olmadığını” soranlara ise “Erdoğan Atatürk adına bir havaalanı var demişti bu nedenle yönlendirmek olur diye Atatürk adını koymadık” cevabını vermişti.

Sonuçta sinsi bir planla yeni havaalanının adını Abdülhamit koymak isteyenler var ama inanın bunu yapamayacaklar.

Sadece “bir ön çalışma” yapıyorlar.

“Ne kadar tepki gelir?” sorusuna cevap arıyorlar.

Tepkisizlik hakim olursa belki Abdülhamit adını koymaya kalkarlar ama ya yine kendileri vazgeçer ya da ilk iktidar değişikliğinde zaten o isim kaldırılır.

Peki, neden bu havaalanına Abdülhamit ismini koyamazlar?

Osmanlı padişahları içinde iktidarı döneminde en çok toprak kaybeden padişah Abdülhamit de ondan.

Daha pek çok gerekçe bulunur da, sadece bu bile yetmez mi?

Ayrıca Abdülhamit adı bizim Türkçe dışındaki dillerde kolay söylenebilen bir isim değil.

Gerçi dünyanın çeşitli ülkelerinde söylenmesi çok zor havaalanı isimleri var ama bu havaalanı dünyanın en büyüğü olacak.

Yazışmalarda da sıkıntı yaratacak bir isme başta turizmciler çok karşı çıkarlar.

Sonuçta yeni havaalanına Abdülhamit ismi dedikoduları sadece toplumda ayrışmayı amaçlamaktadır ama başarılı olmayacağını düşünüyorum.

Ama ille Abdülhamit adı konacaksa bari açılışını da 29 Ekim'de değil 30 Ekim'de yapsınlar. 30 Ekim 1918 Osmanlı'nın boynuna idam ipinin geçirildiği, ordusunun dağıtıldığı Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yapıldığı gündür.

Açılışa o gün yakışır o zaman.