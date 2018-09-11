Ahmet Hakan, operasyon sinyalini verdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, adını anmadan Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelttiği eleştirileri değerlendirdi. Hakan, "Adnan Oktar’ın telefonunun ardından, sabahın köründe bir de Cübbeli’nin telefonu mu gelecek bana?" dedi.

Ahmet Hakan, "Bu ne ciddiyetsizlik" başlığıyla yayımlanan yazısında "Diyanet İşleri Başkanı en son Adnan Oktar'ı sert eleştirmiş, ardından Adnan Oktar grubuna operasyon gelmişti" ifadesini kullandı."Acaba? Cübbeli'ye de mi?" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Ne yani? Adnan Oktar'ın telefonunun ardından, sabahın köründe bir de Cübbeli'nin telefonu mu gelecek bana Hafazanallah! Hafazanallah!"

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda Ahmet Mahmut Ünlü olarak bilinen Cübbeli Ahmet'in anlattığı tavuğu canlandırma hikayesi sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde yaptığı konuşmada bu hurafelere dikkat çekmişti.

"Din, kesinlikle, ticari beklentilerin, çıkar tutkusunun, popülist kaygıların aracı ve payandası haline getirilmemelidir" diyen Erbaş, şöyle devam etmişti:

"Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, gerçeklere dayanmayan söylemler, hikâyeler, rüyalar üzerinden din anlatılarak vatandaşlarımızın samimi duyguları istismar edilmekte ve sömürülmektedir."