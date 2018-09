10 Eylül On Numara sonuçları açıklandı

On Numara çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu.

Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 10 Eylül On Numara sonuçları...



Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte On Numara sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiye Mardin'den bir kişi isabet etti ve şanslı talihli 313.895,35 TL'lik ödülün sahibi oldu. On Numara'da bu hafta kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 10 Eylül On Numara sonuçları...

1, 4, 6, 7, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 32, 34, 36, 43, 49, 56, 57, 62, 63, 72, 78