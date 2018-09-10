MEB öğretmen atama sonuçları açıklandı

MEB Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği hakkı tanınan öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı. Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere yaptığı atama sonuçları aşağıda yer alan “Mazerete ek yer değiştirme sonuçlarını öğren” bağlantısından ve MEB’in insan kaynakları sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, Eylül 2018 mazerete bağlı öğretmen atama sonuçları…

MAZERETE EK YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

