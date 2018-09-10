MEB Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği hakkı tanınan öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı. Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere yaptığı atama sonuçları aşağıda yer alan “Mazerete ek yer değiştirme sonuçlarını öğren” bağlantısından ve MEB’in insan kaynakları sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, Eylül 2018 mazerete bağlı öğretmen atama sonuçları…
10 Eylül 2018 20:29
MEB öğretmen atama sonuçları açıklandı
MEB, öğretmenlere ikinci atama şansı tanıdığı mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı.
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