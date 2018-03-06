Havalimanında çok tartışılacak zikir görüntüleri

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Şalvarlı ve cübbeli bir grup toplanıp havalimanının içerisinde zikir çekti. Orada bulunan vatandaşlar olan biteni şaşkınlık içinde izledi.

İlginç görüntülerin adresi Ankara Esenboğa Havalimanı oldu. Şalvarlı ve cübbeli bir grup toplanıp zikir çekti. Havalimanında bulunan vatandaşlar bu görüntüler karşısında şaşkınlık içerisinde kalıp olup biteni anlamaya çalıştı. Vatandaşlardan bazıları da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından havalimanı yetkilileri, konuyu mülki idare amirliğine ilettiklerini açıkladı. Görüntüler hakkında araştırma yapıldığını ileri süren yetkililer, gerekli açıklamanın valilik tarafından yapılacağını söyledi.