Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in yeğeni William Gomis, uıradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Fransız ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen William Gomis, La-Seyne-Sur-Mer bölgesinde yaşanan olayda silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybederken, Gomis'le birlikte 15 yaşında bir çocuğun daha öldürüldüğü aktarıldı.
10 Eylül 2018 17:30
Bafetimbi Gomis'in acı günü
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in yeğeni William Gomis, uğradığı silahlı sonrası hayatını kaybetti. William Gomis, 19 yaşındaydı.
Çok Okunanlar
-
Suriye sınırına askeri sevkiyat
-
Bafetimbi Gomis'in acı günü
-
TSK’dan rehine krizi hakkında açıklama
-
Kalacak yeri yok diye eve aldığı genç sonu oldu
-
Merasim sokak katliamı davasında karar
-
Metro Turizm'de yine taciz skandalı! 'Ortalığı karıştırma'
-
Çocuğa cinsel istismar şüphelisine linç girişimi
-
Bakanlık'tan tartışmalı gemi için açıklama
-
Eğitim konferansına muhataplar çağrılmadı!
-
Yeniden kayıt parası skandalı!