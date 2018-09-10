10 Eylül 2018 16:31

Merasim sokak katliamı davasında karar

Merasim sokak katliamı davasında karar
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısı ile ilgili çoğu firari 68 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
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Mahkeme saldırıdan sorumlu tuttuğu 6 sanığa 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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